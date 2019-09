Vintila a inceput sa se balbaie cand a fost intrebat cate kilograme are in plus Gnohere si A PLUSAT: "Poti sa fii gras si sa fii bun! Poate juca si maine!"

Craiova - FCSB se joaca duminica, ora 21:00, pe "Ion Oblemeco".

Situatia lui Harlem Gnohere a fost subiect de dezbatere in ultimele zile. Atacantul francez ar avea nu mai putin de 7 kilograme peste greutatea optima, insa Vintila este indulgent cu jucatorul sau.

Vintila si-a aparat atacantul despre care spune ca vine dupa o perioada de accidentare si ca nu numarul kilogramelor da masura valorii unui jucator.

Totusi, Vintila a inceput sa se balbaie atunci cand a fost intrebat cate kilograme are in plus cu exactitate Gnohere.

"Harlem Gnohere nu e un caz. E jucatorul meu. A trecut prin momente grele, a suferit o operatie. E un jucator masiv, dar trebuie ajutat si usor-usor se va pune pe picioare. Nu suntem nemultumiti de el. Am solicitat si patronul a fost de acord sa mai aducem un atacant. In momentul acesta avem trei atacanti, doi vin dupa o accidentare.

Cate kilograme are in plus fata de greutatea optima, cate kilograme are in plus fata de greutatea cu care poate juca. Poate sa aiba mai multe, intelegeti ce spun? Poti sa fii gras si sa fii bun. Poti sa fii slab si sa nu fii bun! Nu greutatea iti da valoarea. Harlem poate sa revina si maine, dar nu la greutatea optima. Poate juca si maine, nu se stie niciodata. Este un jucator care a dat gol cu Viitorul, chiar si cu kilogramele alea in plus", a declarat Vintila la conferinta de presa.