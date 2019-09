"Doar sa umble la cantar ca sa-l pacaleasca!" Sfaturi pentru Gnohere din partea unui luptator! Cum slabeste BIZONUL

Bizonul si Pintilii nu vor juca la Craiova daca nu trec proba cantarului! Mai mult, vor fi amendati daca au doua kilograme in plus.

Bizonul are mari emotii inaintea derbyului de la Craiova. Becali il urca pe cantar.



"Se face cantarul si cine n-are sub 2 kile, daca ai mai mult de 2 kile in plus, nu jocI. In functie de cantar se fac titularii", a anuntat Becali.

Luptatorii dau cele mai dure batalii cu cantarul. Si au un sfat pentru Bizon. Sa manance peste si sa uite de paine si sosuri.

"Gnohere... banuiesc ca ii place mancarea romaneasca. Doar sa umble la cantar ar putea sa-l pacaleasca. Cantarul merge pacalit doar din alimentatie", spune luptatorul Valentin Bordianu.