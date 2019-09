Gnohere chiar a rupt cantarul :) "Bizonul" a depasit cu mult limita: jucatorul va fi pedepsit dublu! Ce il asteapta

Gnohere nu a trecut proba cantarului si va fi pedepsit de FCSB.

Jucatorii FCSB au fost nevoiti sa dea proba cantarului ieri, iar singurul care nu a reusit sa ia nota de trecere a fost Gnohere. Potrivit GazeteiSporturilor, Gnohere a avut nu mai putin de 7 kilograme in plus fata de greutatea optima si jucatorul ar putea fi scos de pe foaia de joc pentru meciul cu Craiova.

Gigi Becali anunta ieri ca atacantul francez nu va fi folosit in derby-ul contra oltenilor daca are probleme cu greutatea.

"Daca ai 2 kilograme in plus, nu joci! Adica nu va juca titular, poate sa stea pe banca. In functie de cantar se decid titularii. Doar Gnohere are probleme. Pintilii nu are probleme, dar daca are si cu 2 kilograme in plus nu joaca nici el”, declara Gigi Becali la Pro X.

Pe langa aceasta pedeapsa, pe Gnohere il asteapta si o amenda serioasa. Potrivit Fanatik, jucatorii FCSB sunt amendati cu 100 de euro pentru fiecare kilogram in plus. Astfel, Gnohere va trebui sa lase la casiera clubului 700 de euro.