"Cantarul decide titularii!" Gnohere, la 500 de grame de un post de titular cu Craiova: anuntul facut de Gigi Becali

Gnohere nu e sigur de locul sau printre titulari la derby-ul cu Craiova.

Atacantul francez poate sa joace contra oltenilor doar daca va trece proba cantarului. Gigi Becali a anuntat ca accepta maximum doua kilograme peste limita. Daca nu se incadreaza, Gnohere va sta pe banca de rezerve.

De acelasi tratament ar putea avea parte si Pintilii, insa patronul FCSB spune ca deocamdata mijlocasul central nu are probleme de acest gen.

"Nu stiu de Gnohere, astazi vedem. Daca are sub 72 de kilograme poate sa joace. Daca are 72,5 kilograme, nu va juca. Daca ai 2 kilograme in plus, nu joci! Adica nu va juca titular, poate sa stea pe banca. In functie de cantar se decid titularii. Doar Gnohere are probleme. Pintilii nu are probleme, dar daca are si cu 2 kilograme in plus nu joaca nici el", a declarat Gigi Becali la ProX.