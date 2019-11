O echipa din Liga 1 a reusit un transfer de senzatie! Si-a adus un fundas care a evoluat in BUNDESLIGA! Anuntul a fost facut OFICIAL

O echipa din Liga 1 a reusit un transfer important.

Chindia Targoviste a reusit un transfer de senzatie. L-au adus pe Alex Negrea (21 de ani) jucator liber de contract care a evoluat ultima oara pentru o echipa din Bundesliga, la FC Augsburg.

"Bun venit, Alex Negrea! Clubul nostru anunta legitimarea lui Alex Negrea (21 de ani, fundas stanga). Fotbalistul nascut la Satu Mare a evoluat in ultimele sezoane in Germania, la Augsburg U 17, Augusburg U 19 si Augsburg II", se arata in comunicatul oficial emis de club.

Alex Negrea joaca pe postul de fundas stanga si este evaluat la 25.000 de euro pe transfermarkt.com