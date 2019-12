VIDEO | MOMENT UNIC la Craiova: iar ajungem pe primele pagini in Europa! Cine a venit sa-i ia interviu lui Ivan: "Zi sincer, ati jucat prost?"

Craiova a castigat cu emotii meciul cu Voluntari.

Oltenii s-au chinuit contra ultimei clasate. Voluntari chiar a condus cu 1-0 pe terenul Craiovei, insa in cele din urma jucatorii lui Piturca au revenit si au castigat.

Andrei Ivan a avut parte de o surpriza la finalul meciului. Pe langa jurnalisti, la interviuri a venit si patronul Mihai Rotaru. O aparitie rara in fata camerelor TV, patronul Craiovei nu a mai rezistat si a venit sa-l ia la intrebari pe jucatorul sau.

"Zi sincer...ati jucat prost?", a fost intrebarea care l-a pus cel mai mult in dificultate pe Ivan.

Diagolul dintre Andrei Ivan si patronul Mihai Rotaru:

Ivan: A fost un meci foarte greu, dar sunt bucuros ca am luat toate cele trei puncte si ca suntem pe locul 3.

Rotaru: Dar zi adevarul...ati jucat prost?

Ivan: Cateva minute am jucat foarte prost, dar conteaza ca ne-am trezit in minutul 74 si am castigat.

Rotaru: Meritati sa castigati?

Ivan: Sincer...da!