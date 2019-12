Victor Piturca NU SE TEME de FCSB: "Putem castiga cu orice echipa!" Ce spune despre venirea lui Nistor la Craiova

Craiova a reusit sa intoarca scorul cu Voluntari si castigat cele 3 puncte. Victor Piturca s-a declarat multumit de rezultat si asteapta duelul cu FCSB. Antrenorul Craiovei a lamurit zvonurile in privinta lui Nistor.

"Mi-a placut ca am castigat cele 3 puncte, atat. Nu imi mai trebuie altceva, decat punctele puse in joc. De data asta, chiar daca au primit gol, nu au mai fost baietii ca in meciurile trecute. Daca vom continua asa, o sa fie in regula.

Au avut oportunitati, nu ocazii. Asa am avut si noi in meciurile trecute, oportunitati.

M-am bucurat foarte mult pentru Balasa. A gresit, astazi a marcat golul victoriei. El a mai gresit si jucand la FCSB. Cicaldau a relansat meciul cu acea executie extraordinara si tot el a scos faultul, parca.

Craiova, in acest moment, poate castiga cu orice echipa din campionat. Trebuie sa facem lucrul acesta.

Daca cei care au dat stirea ca Nistor au lista mea, stiu ce e pe lista mea. Nu, nu au surse bune", a declarat Victor Piturca la finalul meciului.