Universitatea Craiova si Voluntari se intalnesc in ultimul meci al zilei, in runda 21 a Ligii 1.

Min. 15: CE OCAZIE! Alexandru Vlad trimite un sut bun din lovitura libera, care trece foarte putin pe langa vinclul portii aparate de Popescu!

Min. 14: Ferreira vede cartonasul galben! Portughezul a oprit o actiune promitatoare a oaspetilor in preajma careului.

Min. 13: Nicusor Bancu suteaza de la distanta, mult peste poarta!

Min. 8: O prima faza periculoasa la poarta Voluntariului! Matel centreaza bine in fata portii, dar niciun coechipier nu reuseste sa reia spre poarta.

Info: Este ultima partida pe care arbitrul Robert Dumitru o conduce de la centru. In varsta de 45 de ani, acesta a debutat in prima liga romaneasca in 2001.

Min. 1: A inceput partida!

Echipa antrenata de Victor Piturca are un parcurs fluctuant in ultimele 5 meciuri: 2 victorii (3-1 cu Botosani, 3-0 cu Hermannstadt), 2 infrangeri (1-0 cu Astra, 1-0 cu Sepsi) si 1 egal (1-1 cu Chindia), asa ca victoria pare singura solutie in duelul cu ultima clasata.

Oltenii se afla pe locul 4, cu 34 de puncte, la 6 puncte de liderul Astra Giurgiu, si la 4 puncte in fata lui FC Botosani, primul loc din play-out.

De cealalta parte, Voluntari nu a mai batut de 14 meciuri, ultima victorie in campionat fiind impotriva celor de la FCSB, pe 11 august, scor 3-1.

