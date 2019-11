Victor Piturca: "La Craiova meciul trebuie sa se termine la diferenta de 5-6 goluri!" Ce a spus despre situatia echipei nationale: "Radoi are stofa de selectioner"

Din articol Antrenorul Craiovei a vorbit si despre meciul Romaniei cu Islanda

Victor Piturca nu s-a aratat foarte entuziasmat de victoria cu 3-0 in fata celor de la Hermannstadt si a spus ca la Craiova, cu astfel de echipe meciul trebuie sa se termine la o diferenta si mai mare:

"La 3-0, normal ca mi-a trecut, insa sigur ca imi doresc mai mult. Cu echipe de genul asta, la Craiova, meciul trebuie sa se termine la diferenta de 4, 5 ,6 goluri. Asa imi doresc eu. Voiam sa marcam 3 goluri, fiindca ii intreceam pe Astra la golaveraj. Ati vazut ca nu s-a rupt o brazda si am inteles ca au fost cam 38 de litrii de apa pe metru patrat. Amandoi jucatorii U21 au jucat foarte bine. Nistor a tinut de minge, a creat panica, a jucat dintr-o atingere. Putea sa si marcheze cu acel sut de la 20 metri. Toti baietii sub 21 se pregatesc foarte bine si o sa mai vine vreo 2 3 pusti care o sa puna probleme titularilor. Nu poate sa fie amendat Barbut, a bagat piciorul la minge si nu trebuia sa primeasca acel cartonas. La o astfel de faza nu amendez pe nimeni", a spus Victor Piturca.

Antrenorul Craiovei a vorbit si despre meciul Romaniei cu Islanda

"Foarte greu, la ea acasa Islanda e o echipa dificila, mai ales ca nu prea jucam noi ce trebuie. Sa vedem cine va fi pus selectioner, sa vedem strategia. Daca va fi pus Mirel Radoi, cred ca va fi un lucru bun. El face trecerea de la tineret mai rapid ca mine, are stofa de selectioner. Chiar daca nu a batut Irlanda de Nord, are un grup bun si are stofa. Acum trece la un alt nivel, nu va fi simplu pentru el, fiindca toata lumea asteapta aceste meciuri si vorbeste de el ca de un salvator. Orice selectioner va fi numit trebuie sa i se dea sansa sa conduca echipa nationala si in preliminariile viitoare.

Cei care fac probleme in vestiar nu trebuie sa mai vina la echipa nationala, indiferent de cum il cheama", a mai spus Piturca.