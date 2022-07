Patronul FCSB-ului l-a criticat dur pe Sorin Șerban, pe care chiar el l-ar fi impus în primul ”11”. Dezamăgit de prestația sa din meciul cu U Cluj, Becali spune că fundașul nu va mai juca pentru echipa sa.

Gigi Becali: ”M-am convins aseară, nu-mi mai trebuie”

„Eu am zis că e foarte bun, lumea spunea că mă înșel, eu m-am certat cu ei și l-am impus. M-am convins aseară, gata, nu îmi mai trebuie. Sau Crețu, băi, Gigi, face greșeli, ne curăță. L-am impus, că îmi place de el, că aleargă, gata, nu mai joacă.

Avem Radunovic, Ovidiu Popescu, l-aș fi vrut mijlocaș central, de ce, Șut am avut încredere în el, nu a jucat nici ăla, s-au crezut că sunt prea vedete. Am vrut să fie Ovidiu Popescu, dar nu am ce face, trebuie să joace în dreapta, că nu avem. O să încerc cu Achim”, a spus Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Golul lui U Cluj a venit după ce Ioan Filip a trecut ușor de Sorin Șerban în interiorul careului și a pasat decisiv în fața porții, de unde Bălan, nemarcat, l-a învins pe Târnovanu.

Sorin Șerban (22 de ani) a fost promovat la prima echipă a lui FCSB în 2020, iar până în prezent a strâns 14 meciuri și o pasă decisivă.