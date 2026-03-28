De la o echipă care părea că va încerca să se salveze de la retrogradare, CFR a ajuns pe locul patru în play-off, cu 30 de puncte, la doar trei lungimi în urma liderului U Cluj, astfel că formația din Gruia poate spera cu șanse reale la titlu.

Iuliu Mureșan, luat prin surprindere de declarația lui Daniel Pancu

Cu toate acestea, Daniel Pancu a făcut recent o declarație de neînțeles. Deși a preluat echipa în plin campionat și, chiar și în aceste condiții, a făcut performanță la CFR, calificând echipa în play-off, antrenorul a mărturisit că ar putea pleca la finalul sezonului.

Pancu a declarat că este greu de crezut că va mai continua la CFR Cluj în condițiile în care echipa nu ar reuși să se califice în preliminariile unei competiții europene.

Cuvintele antrenorului i-au luat prin surprindere pe șefii din Gruia, care au reacționat prin vocea președintelui Iuliu Mureșan.

”Dacă intrăm în cupele europene rămâne la noi. Conform contractului, se prelungește automat. Deci nu e, nu știu de ce declară treaba asta. Nu am ce comenta.

Nu am emoții pentru licența pentru Europa. Eu nu-s emotiv din fire, pentru că știu ce rezolv, și de aia știu, mă bazez pe lucruri concrete. E rezolvată problema.

Eu foarte bine mă înțeleg cu Pancu. În fiecare zi vorbim și am o relație mai caldă față de cea pe care am avut-o cu alți antrenori”, a spus Mureșan la Digi Sport.

Ce a declarat Daniel Pancu

”Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui.

Așa gândesc acum, mai sunt 8 etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a spus Daniel Pancu la GSP.