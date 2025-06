Coșmarul din cantonamentul Rapidului atinge apogeul. Atacantul Borisav Burmaz a primit diagnosticul pe care toți îl bănuiau, dar nimeni nu voia să-l audă: ruptură de ligament încrucișat anterior. Vârful sârb va ajunge pe masa de operație și va lipsi de pe gazon o perioadă îndelungată.



Rapid a confirmat oficial, printr-o postare pe rețelele de socializare, ceea ce se anticipa încă de la ieșirea pe targă a jucătorului din amicalul cu Vardar Skopje. RMN-ul efectuat a spulberat orice speranță a unei accidentări mai ușoare.



"Actualizare privind starea medicală a lui Borisav Burmaz. Atacantul nostru a efectuat aseară un RMN care a confirmat suspiciunea unei leziuni de ligament încrucișat anterior. Burmaz va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa individuală. Suntem alături de tine, Bora! Îți dorim multă putere și o recuperare cât mai ușoară!", a transmis clubul giuleștean.



Gâlcă, cu mâinile-n cap

Situația devine una dramatică pentru antrenorul Costel Gâlcă, al cărui lot este decimat de accidentări în plină perioadă de pregătire. Înainte de a afla verdictul final, tehnicianul își exprima deja îngrijorarea pentru starea atacantului său, dar și pentru ceilalți jucători cu probleme medicale.



"Rău este că nu am ieșit bine din acest meci. La meciul trecut, Koljic a avut o contuzie. După aceea, Drilon (n.r. - Hazrollaj) s-a accidentat și el la antrenament. Acum am avut doi accidentați, Burmaz și Onea. Eu sper să nu fie nimic grav. Am înțeles că Burmaz are ceva la genunchi, sper să nu fie nimic grav", spunea Gâlcă pentru PRO TV, înainte ca temerile să i se adeverească în cel mai rău mod posibil.



Pe lângă Burmaz, și Răzvan Onea a ieșit șifonat din duelul cu macedonenii, în timp ce Elvir Koljic și Drilon Hazrollaj au acuzat și ei probleme medicale, transformând cantonamentul din Slovenia într-unul de coșmar pentru Rapid.