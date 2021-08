Veste uriașă primită de Dinamo! Doi dintre jucătorii care și-au depus memorii vor să continue în „Groapă”

Din articol Lui Paul Anton i-a fost redus de trei ori salariul

Dinamo mai primește și vești bune!

Alex Răuţă, unul dintre jucătorii care și-a depus memoriu pentru a pleca liber de contract de la Dinamo, s-a răzgândit și va continua alături din clubul aflat în insolvență.

Mai mult, Răuță a susținut că și Paul Anton s-a răzgândit și că își va retrage memoriul.

”Am avut un memoriu depus, ne-am înţeles pe cale amiabilă, am retras memoriul şi acum lucrurile decurg normal. Şi Paul Anton, care are memoriu depus, vrea să rămână, dar depinde dacă se ajunge la o înțelegere.

Știţi bine că Paul are un salariu mai mare şi acum se va face un plafon salarial mai mic şi va fi greu. Sincer, nu ne gândeam că o să începem aşa bine, dar avem încredere în cei tineri, știam ce pot, sunt cu noi de 2-3 ani în angrenajul echipei şi ştiam ce pot.

De când am venit la Dinamo, am doi ani şi ceva eu, nu am prins atmosferă bună, dar se pare că am surprins pe toată lumea, suntem o surpriză plăcută a campionatului şi sperăm să fim noua Gaşcă Nebună”, a declarat Alex Răuţă, înaintea partidei cu Chindia.

Dinamo întâlnește Chindia Târgoviște, în deplasare, luni, de la ora 19:00, în etapa a patra a sezonului regulat. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.

Mijlocașul lui Dinamo și-a depus memoriu pentru a pleca liber de contract de la Dinamo, după ce și-a scăzut salariu de trei ori de când a venit în „Groapă”, dar tot neplătit era.

Evoluția salariului lui Anton la Dinamo: august 2020 - 30 000 de euro, octombrie - 18 000 de euro, ianuarie 2021 - 9 000 de euro.

1.1 milioane de euro este cota de piață a lui Paul Anton, potrivit transfermarkt.com

