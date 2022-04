Miriuță, fost antrenor la Dinamo, CFR Cluj sau Hermannstadt, spune că este inadmisibil ca un tânâr fotbalist să nu cunoască limba engleză în momentul în care se transferă în străinătate, făcând referire și la Olimpiu Moruțan, despre care antrenorul lui Galatasaray a spus în mai multe rânduri că are probleme de comunicare.

Vasile Miriuță, discurs manifest în direct

Fostul internațional maghiar nu a uitat nici de o declarație mai veche a lui Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, care a spus că "școala poate fi un factor perturbator" în cariera unui tânâr fotbalist. Mai mult, Miriuță și-a manifestat nemulțumirea și față de Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, care continuă să dialogheze cu presa în limba engleză, deși are o experiență bogată în România.

"Uite, avem jucători foarte talentați care pleacă afară și nu știu o limbă străină. Cum vrei să te integrezi? Moruțan chiar e un băiat care îmi place foarte mult. Se duce afară și n-are cum să se integreze în grup. Trebuie să știe cum să discute, să se apropie, să vorbească. Noi nu știm limbi străine, engleza, limba de bază, care se învață de la clasa I. Am mai auzit pe cineva din România, un conducător (n.r - Mihai Stoica), că școala nu e importantă. Stai un pic, noi nu știm două limbi străine la 17-18 ani când mergem afară. Una nu știm, nu vorbesc de două!

În Germania, eu am învățat limba în trei luni. Tu stai un an de zile și nu vorbești limba aia. Am avut profesor, după fiecare antrenament mergeam, iar după trei luni am dat primul interviu în limba germană.

Eu am mai spus lucrul ăsta. (n.r - Dusan Uhrin) A antrenat șase ani în România și tu dai interviu în limba engleză. Înseamnă că nu mă respecți, hai să spunem lucrurilor pe nume. Nu respecți echipa, nu respecți țara dacă tu în șase ani nu vrei să vorbești românește. Eu, după șase ani, vreau să aud un antrenor că dă un interviu în limba română. Asta e părerea mea, poate să mă atace oricine și rămân la părerea mea personală", a spus Vasile Miriuță, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Vasile Miriuță (53 de ani), născut în Baia Mare, deține și cetățenia maghiară, reușind să strângă 9 meciuri la naționala Ungariei în perioada 2000-2003. Fostul mijlocaș și-a petrecut o bună parte din carieră în Germania, la Energie Cottbus sau MSV Duisburg.

Mihai Stoica: "Școala poate fi un factor perturbator"

Anul trecut, Mihai Stoica spunea răspicat că preferă ca jucătorii de la FCSB să cunoască mult mai bine noțiuni din fotbal decât cele de la școală.

"Cel mai important pentru Popescu acum este fobalul. Am avut un jucător care a vrut să îl învoiesc ca să meargă la școală. L-am învoit și nu a ajuns fotbalist, deși avea foarte multe calități. Pe mine mă interesează fotbalul.

Alexandru Pantea nu e bun la școală, dar dacă îl intrebi cine e fundaș stânga la Bayern Munchen și când e născut, știe. Eu, între a studia nu știu ce materie, chimie, și a studia Bayern, prefer să studieze Bayern. Nu mă interesează niciun factor perturbator, iar școala poate fi un factor perturbator!

Mai importantă decât școala sunt cei șapte ani de acasă, iar Octavian Popescu îi are! E un băiat cu un bun simț ieșit din comun, e timid", declara Mihai Stoica, la Digisport.