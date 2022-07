Patronul celor de la FC Botoșani a primit o sancțiune dură, în urma unei sesizări făcute de Comisia Centrală a Arbitrilor.

Omul cu banii de la gruparea moldoveană va trebui să primească și o amendă usturătoare, potrivit site-ului oficial al FRF, în valoare de 20.000 de lei! Suspendarea vine ca urmare a unor declarații date de patronul lui FC Botoșani, potrivit comunicatului emis.

Valeriu Iftime, suspendat șase luni din fotbal! Motivul invocat de FRF

“În temeiul art. 52.2.b şi 4 din RD al FRF, sancţionarea pârâtului Valeriu Iftime cu măsura interzicerii oricărei activităţi legate de fotbal pentru 6 (şase) luni şi penalitate de 20.000 lei”, este decizia comisiei.

Articolul menţionat prevede următoarele:

“Articolul 52 – Comportarea jignitoare, calomnioasă şi declaraţii care afectează imaginea fotbalului

2 Dacă fapta arătată la alin. 1 a fost săvârşită prin intermediul mass-media, sancţiunile vor fi următoarele:

b) dacă autorul este oficial asimilat (finanţator, sponsor, alţii asemenea), acesta va fi sancţionat cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni la prima abatere; la fiecare abatere următoare, sancţiunea aplicată oficialului va fi stabilită prin dublarea sancţiunii aplicată anterior, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară.

4 În cazul sancţionării oficialilor conform prevederilor alin. 2, lit. b, al prezentului articol, penalitatea aplicată este dela 5000 lei la 200.000 de lei la prima abatere; la fiecare abatere următoare, sancţiunea aplicată oficialului se va stabili prin dublarea sancţiunii aplicată anterior”, se arată pe site-ul FRF.

Declarațiile pentru care Valeriu Iftime a fost suspendat

Valeriu Iftime a primit această suspendare ca urmare a unor declarații date pe 27 mai 2022, după ”finala” barajului pentru Conference League, dintre FC Botoșani și Universitatea Craiova.

Patronul Botoșaniului a spus atunci despre centralul Horațiu Feșnic că ”a executat-o pe Botoșani” și că ”e un arbitru ratat”.

„Eu cred că Feşnic e un arbitru foarte slab. Nu sunt primele greşeli pe care le face împotriva noastră. Chiar am avut meciuri cu el la centru când a greşit catastrofal în favoarea noastră. Când am văzut că ne arbitrează, am zis că ne execută. Nu ştiu dacă vrea sau nu vrea. Sau dacă atât poate. În orice caz, e un arbitraj care a viciat rezultatul, în opinia mea.

Roman nu se întoarce la Craiova. Dacă a lovit, înseamnă că nu e cu mintea la Craiova, e cu mintea pe care nu o are...E o greşeală impardonabilă pentru un jucător ca el. El nu trebuie să dea cu pumnii, trebuie să dea gol.

Pentru mine e o seară tristă, FC Botoşani se închide în zona asta de echipă mică şi provincială. Pe de altă parte, cu un arbitraj bun era altceva. Pentru mine era o finală, iar greşelile lui Feşnic sunt impardonabile. Am cuvinte mult mai grele pentru el! Putem scăpa parţial dacă avem VAR, dar trebuie să ai minte să arbitrezi un meci cu VAR.

În orice caz, Feşnic nu are minte. E un arbitru ratat, văd că e împins în faţă de cineva care vrea să vadă cât poate greşi. Nu poate el greşi cât îl pot ei împinge să arbitreze. Feşnic e ratat pentru orice tip de fotbal, european sau naţional", a declarat Iftime, pe 27 mai 2022.