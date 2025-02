Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 45+3 de Mihai Roman, care a fructificat o lovitură de la 11 metri. Momentul care a marcat însă confruntarea a venit în actul secund.



Spre finalul meciului, FC Argeș a jucat timp de aproximativ 30 de secunde în 12 jucători. În minutul 83, piteștenii au făcut o dublă modificare: au ieșit Briceag și Mensah, iar în locul lor au intrat Mitrică și Tofan.



Mensah a părăsit însă terenul mai târziu! - DETALII AICI.



Valentin David a reacționat după ce FC Argeș a jucat în 12 + Ce l-a făcut să exclame: ”Inimaginabil! Așa ceva nu am crezut vreodată”



Valentin David, interimarul din Bănie, a reacționat după ce FC Argeș a jucat în 12 pentru aproximativ 30 de secunde. Mai mult, antrenorul a exclamat și că nu înțelege cum o echipă de calibrul lui FC Argeș ”s-a limitat la simulări și trageri de timp”.



”E o seară tristă pentru noi. Pentru FCU. Am pierdut jocul, ne-am gândit că măcar un egal trebuia scos. Am dominat în totalitate a doua repriză. Am avut ocazii mari, plus un penalty, însă de data aceasta arbitrul nu a observat. Îmi pare rău pentru golul primit din penalty, nu aveam voie să respingem o minge cu mâna în careu. O greșeală copilărească.



Apoi, am riscat, a trebuit să ieșim la joc și să încercăm să marcăm. Însă ne-am împiedicat de două lucruri majore. Tragerile de timp... Inimaginabil! Așa ceva nu am crezut că poate să se întâmple la o echipă, fie ea și de liga a doua, cu istorie în spate, Argeș... Și-au văzut interesul, dar pentru noi a fost dezamăgitor. Am crezut că o să se joace fotbal și a doua repriză. S-au limitat la simulări și trageri de timp.



(n.r. Au jucat 12 la un moment dat) Erau 11 de câmp. Nu e problema noastră. Problema noastră e că nu am reușit să marcăm. Sunt curios ce se întâmpla dacă marcau atunci când erau 11 de câmp. Nu cunosc regulamentul”, a spus Valentin David după meci.

Eșecul de marți o poate lăsa pe FCU Craiova în afara play-off-ului. Cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat, echipa patronată de Adrian Mititelu ocupă locul 10, cu 23 de puncte, fiind la patru lungimi în spatele poziției a șasea.