Echipa din Arad îi va întâlni pe moldoveni în etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc pe Stadionul Municipal din Botoșani și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



UTA face valuri pe internet cu ultima postare: ”Am scos artileria grea” + promisiunea făcută



Înainte de duel, UTA a publicat o grafică retro pe rețelele social media prin care a anunțat duelul cu FC Botoșani. Postarea a strâns în câteva ore peste 600 de aprecieri.



”Graficianul nostru a luat o pauză. Așa că… am scos artileria grea: Microsoft Paint. Promitem că pe teren arătăm (mult) mai bine decât în grafică!”, a scris UTA pe Facebook.

