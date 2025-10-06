Echipa din Arad îi va întâlni pe moldoveni în etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc pe Stadionul Municipal din Botoșani și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
UTA face valuri pe internet cu ultima postare: ”Am scos artileria grea” + promisiunea făcută
Înainte de duel, UTA a publicat o grafică retro pe rețelele social media prin care a anunțat duelul cu FC Botoșani. Postarea a strâns în câteva ore peste 600 de aprecieri.
”Graficianul nostru a luat o pauză. Așa că… am scos artileria grea: Microsoft Paint. Promitem că pe teren arătăm (mult) mai bine decât în grafică!”, a scris UTA pe Facebook.
FC Botoșani - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid
Arbitrul partidei va fi Florin Andrei. La margine, ”centralul” va fi ajutat de Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi. Cătălin Popa și Bogdan Dumitrache au fost delegați la VAR, în timp ce arbitrul de rezervă va fi Vlad Baban, iar Sorin Boca, observatorul partidei.
În clasament, FC Botoșani se află pe locul patru cu 22 de puncte. După 11 etape, echipa pregătită de Leo Grozavu a bifat șase victorii, la care s-au adăugat patru remize și un eșec.
De cealaltă parte, UTA e pe locul șapte cu 16 puncte. Trei câștiguri, șapte rezultate de egalitate și o singură înfrângere a consemnat gruparea de pe ”Francisc von Neuman”.
Cu o victorie, Botoșani o poate devansa pe Rapid în clasament și poate încheia etapa pe prima poziție.