FOTO UTA face valuri pe internet cu ultima postare: ”Am scos artileria grea” + promisiunea făcută

UTA face valuri pe internet cu ultima postare: &rdquo;Am scos artileria grea&rdquo; + promisiunea făcută Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

UTA are meci diseară cu FC Botoșani.

TAGS:
utaFC BotosaniSuperliga
Din articol

Echipa din Arad îi va întâlni pe moldoveni în etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc pe Stadionul Municipal din Botoșani și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

UTA face valuri pe internet cu ultima postare: ”Am scos artileria grea” + promisiunea făcută

Înainte de duel, UTA a publicat o grafică retro pe rețelele social media prin care a anunțat duelul cu FC Botoșani. Postarea a strâns în câteva ore peste 600 de aprecieri.

”Graficianul nostru a luat o pauză. Așa că… am scos artileria grea: Microsoft Paint. Promitem că pe teren arătăm (mult) mai bine decât în grafică!”, a scris UTA pe Facebook.

FC Botoșani - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid

Arbitrul partidei va fi Florin Andrei. La margine, ”centralul” va fi ajutat de Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi. Cătălin Popa și Bogdan Dumitrache au fost delegați la VAR, în timp ce arbitrul de rezervă va fi Vlad Baban, iar Sorin Boca, observatorul partidei.

În clasament, FC Botoșani se află pe locul patru cu 22 de puncte. După 11 etape, echipa pregătită de Leo Grozavu a bifat șase victorii, la care s-au adăugat patru remize și un eșec.

De cealaltă parte, UTA e pe locul șapte cu 16 puncte. Trei câștiguri, șapte rezultate de egalitate și o singură înfrângere a consemnat gruparea de pe ”Francisc von Neuman”.

Cu o victorie, Botoșani o poate devansa pe Rapid în clasament și poate încheia etapa pe prima poziție.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Ce aduce noul ciclon atunci c&acirc;nd se va instala deasupra Rom&acirc;niei. Fenomenele meteo așteptate &icirc;n următoarele zile
ARTICOLE PE SUBIECT
C&acirc;rțu a explodat după FCSB - Craiova: Kovacs, te faci de r&acirc;s! Ți-e frică de Becali și MM? Costreie stă &icirc;n Voluntari, aproape de ei
Cârțu a explodat după FCSB - Craiova: "Kovacs, te faci de râs! Ți-e frică de Becali și MM? Costreie stă în Voluntari, aproape de ei"
ULTIMELE STIRI
Adio, &icirc;nțelegere! Gigi Becali nu s-a mai ținut de cuv&acirc;nt &icirc;n cazul lui Denis Alibec
Adio, înțelegere! Gigi Becali nu s-a mai ținut de cuvânt în cazul lui Denis Alibec
Liviu Antal, gol după gol &icirc;n Europa! La c&acirc;te meciuri consecutive &icirc;n care a marcat a ajuns și c&acirc;nd revine &icirc;n Liga 3 din Rom&acirc;nia
Liviu Antal, gol după gol în Europa! La câte meciuri consecutive în care a marcat a ajuns și când revine în Liga 3 din România
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Zverev i-a atacat direct pe Sinner și Alcaraz: germanul confirmă teoria lui Federer și &icirc;i acuză grav pe organizatorii de turnee ATP
Zverev i-a atacat direct pe Sinner și Alcaraz: germanul confirmă teoria lui Federer și îi acuză grav pe organizatorii de turnee ATP
Albion Rrahmani, decisiv &icirc;n derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!
Albion Rrahmani, decisiv în derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: &rdquo;Nu cred că va ma juca prea mult!&rdquo;

Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”

Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB &ndash; Craiova: &rdquo;L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB – Craiova: ”L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?”

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al Rom&acirc;niei nu mai vede NIMIC pe teren

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al României nu mai vede NIMIC pe teren

Mirel Rădoi a răbufnit după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: Nu mă duc! Ei sunt &icirc;mpărați

Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: "Nu mă duc! Ei sunt împărați"

Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB &icirc;n timpul meciului: &rdquo;Mamă, nu mă așteptam la c&acirc;te am făcut!&rdquo;

Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul meciului: ”Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!”

Adrian Petre, hat-trick &icirc;n 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și &rdquo;evoluție fantastică&rdquo;

Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și ”evoluție fantastică”



Recomandarile redactiei
Adio, &icirc;nțelegere! Gigi Becali nu s-a mai ținut de cuv&acirc;nt &icirc;n cazul lui Denis Alibec
Adio, înțelegere! Gigi Becali nu s-a mai ținut de cuvânt în cazul lui Denis Alibec
Liviu Antal, gol după gol &icirc;n Europa! La c&acirc;te meciuri consecutive &icirc;n care a marcat a ajuns și c&acirc;nd revine &icirc;n Liga 3 din Rom&acirc;nia
Liviu Antal, gol după gol în Europa! La câte meciuri consecutive în care a marcat a ajuns și când revine în Liga 3 din România
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Controversă &icirc;n LaLiga, cu Andrei Rațiu &icirc;n prim-plan: E neclar, dar trebuie să credem pe cuv&acirc;nt
Controversă în LaLiga, cu Andrei Rațiu în prim-plan: "E neclar, dar trebuie să credem pe cuvânt"
Albion Rrahmani, decisiv &icirc;n derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!
Albion Rrahmani, decisiv în derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!
Alte subiecte de interes
Trei foști dinamoviști o salvează pe Dinamo. Dorinel, Sabău și Rednic. Caramavrov scrie despre meciurile care au decis retrogradatele și &bdquo;salvatele&rdquo;
Trei foști dinamoviști o salvează pe Dinamo. Dorinel, Sabău și Rednic. Caramavrov scrie despre meciurile care au decis retrogradatele și „salvatele”
Mircea Rednic face revoluție la UTA! Un atacant de națională și fost campion, dorit la Arad&nbsp;
Mircea Rednic face revoluție la UTA! Un atacant de națională și fost campion, dorit la Arad 
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor &icirc;ntr-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!