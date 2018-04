Urmeaza transferul de MILIOANE pentru Ianis? Ce raspuns a dat cand a fost intrebat de plecare

La numai 6 luni dupa ce s-a transferat inapoi la Viitorul, Ianis Hagi are din nou super oferte din care sa aleaga.

Ianis lasa de inteles ca din vara va pleca din nou din Liga 1. Ultimul club important interesant sa-l transfere: Lyon. Francezii l-au remarcat in meciul nationalei de tineret cu Anglia, de acum doua saptamani.

"Deocamdata sunt aici, mai am sapte meciuri de jucat. Ma gandesc doar la Viitorul, sunt suta la suta concentrat pe ceea ce am de facut si deocamdata nu ma intereseaza ce se vorbeste sau ce echipe sunt interesate de mine. Ma gandesc la ce am de facut aici. Nu stiu daca se vor schimba foarte multe daca tatal meu pleaca de la echipa, strategia ramane. Toata lumea stie ce sa faca la Viitorul", a spus Ianis.