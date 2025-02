Safira a fost împrumutat de la Santa Clara, iar Mihai Rotaru a anunțat deja că plănuiește să activeze clauza de transfer definitiv în valoare de 1,1 milioane de euro.

Alisson Safira, convins rapid să semneze cu Universitatea Craiova



În primele 5 meciuri la Universitatea Craiova, chiar primele după revenirea la Mirel Rădoi la echipă, Safira a marcat un gol și a oferit trei pase decisive. Joi, la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul (sâmbătă, 19:00), atacantul a dezvăluit cum l-a convins managerul sportiv Mario Felgueiras să semneze.



"A trecut mult timp de când echipa nu a mai luat titlul, dar îmi place că suporterii sunt pasionați aici. Sunt încântat de club, de structură, de colegi. Sunt foarte fericit că toată lumea m-a primit bine. Sper să câștigăm campionatul și să-i facem fericiți pe suporteri.



Colegii m-au ajutat să mă adaptez foarte repede. Mă simt foarte bine aici încă de la primele zile, iar asta m-a ajutat să mă adaptez aici.



Cum am fost convins să vin aici? În primul rând, Mario Felgueiras, care a vorbit foarte mult și foarte frumos despre club. Apoi, am văzut clubul, structura clubului, stadionul. Am fost încântat și i-am zis lui Mario: 'Haide să mergem să semnăm!'", a spus Alisson Safira.

Mihai Rotaru: "Vom activa în vară opțiunea de cumpărare pentru Safira"

„Aducerea lui Safira e meritul lui Mario Felgueiras. Primul lui job în calitate de director sportiv la Universitatea Craiova. Mai bine spus, de manager sportiv, pentru că el se ocupă și de implementarea unor proceduri, de ceea ce înseamnă coordonare, nu doar pe partea de scouting. Safira e un jucător de impact imediat. Jucător de calitate, care n-are nevoie de adaptare“, a spus recent Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, la Fanatik.

Rotaru a dezvăluit apoi condițiile financiare în care s-a realizat aducerea lui Alisson Safira (29 de ani), de la Santa Clara (Portugalia).

„Ne-am înțeles pentru 1.100.000 de euro! Nu e o sumă mică. Încă n-am dat 1.100.000 de euro pe el, dar acesta e deal-ul (n.r. – înțelegerea). Nici salariul nu e de 200.000 de euro, îl are mai mare. Avansul e de 200.000 de euro. O să activăm, în vară, opțiunea de cumpărare, nu vedem motive să nu o facem“, a spus patronul oltenilor.