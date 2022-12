Universitatea Craiova îl poate face repede uitat pe Mirel Rădoi. Cine ar putea veni în locul său pe banca tehnică

Oltenii au suferit o înfrângere dură în grupele Cupei României, care le-a și adus, de altfel, eliminarea din competiție. Craiova a pierdut cu 1-2 în fața piteștenilor, care au avansat în sferturi, astfel.

Potrivit informațiilor Fanatik, prima variantă pentru banca tehnică a Universității Craiova este chiar fostul antrenor al oltenilor, Laurențiu Reghecampf.

În prezent principal la Neftchi Baku, Reghe a antrenat-o pe Universitatea Craiova în perioada iulie 2021 - iunie 2022, obținând o medie de 1.9 puncte, conform site-ului de specialitate, Tranfsermarkt.

Ce urmează pentru Mirel Rădoi, după despărțirea de Craiova

Întrebat ce urmează pentru el după experiența de la Universitatea Craiova, Rădoi a răspuns fără să stea pe gânduri. A spus că nu va prelua o echipă în ultimele partide rămase din 2022, astfel că, cel mai probabil, tehnicianul va lua o scurtă pauză.

„Mai sunt două etape, vă dați seama că nu mă duc undeva două etape, să iau din nou o echipă la început de sezon, cum a fost și aici la Craiova, unde am venit la o echipă formată, cu o tactică formată. Am venit așa, am accpetat, știam, lucrurile au decurs de așa natură și din punctul meu de vedere nu pot continua”, a spus Mirel Rădoi, la zona mixtă.

Mirel Rădoi a rezistat aproape patru luni pe banca Universității Craiova, timp în care a bifat 21 de meciuri. Zece s-au terminat cu victoria oltenilor, cinci s-au încheiat la egalitate și șase au fost înfrângeri.