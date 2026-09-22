GALERIE FOTO Fără emoții: Gabriela Ruse și-a „demontat” adversara din primul tur, la Seul. Ce premiu a primit pentru victoria din Coreea

Fără emoții: Gabriela Ruse și-a „demontat” adversara din primul tur, la Seul. Ce premiu a primit pentru victoria din Coreea Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse, la un pas de o dublă calificare în sferturile turneului WTA 250 de la Seul, Coreea de Sud.

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Gabriela RuseWTA SeulEva LysTenis WTA
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Calificată alături de Maya Joint în sferturile de finală ale probei de dublu a turneului WTA 250 de la Seul, Gabriela Ruse (66 WTA) a început bine și campania în întrecerea individuală.

În fața germancei Eva Lys, jucătoare clasată pe locul 100 în clasamentul mondial, sportiva din București a cedat doar trei game-uri în cele 68 de minute ale jocului.

Gabriela Ruse nu a irosit timp pe teren: victorie convingătoare, în puțin peste o oră

6-1, 6-2 a fost scorul prin care Gabriela Ruse a arătat că își merită statutul de favorită numărul patru la câștigarea trofeului pus la bătaie în capitala Coreei de Sud.

În manșa întâi, Ruse a reușit un dublu break, desprinzându-se la 4-0 după doar câteva minute, iar, la prima oportunitate procurată de a închide setul, a avut calmul necesar pentru a o fructifica.

Ruse, șase break-uri semnate contra germancei Lys

Au urmat trei break-uri semnate de Ruse pe serviciul lui Lys și în setul secund, în care jucătoarea din țara noastră a început setul cu un alt dublu break, distanțându-se la 3-0.

Ezitările nu au fost numeroase, Gabriela Ruse reușind să închidă soarta confruntării la a doua minge de meci obținută.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse sua 2026 sezon 13
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Gabriela Ruse, aproape de reintrarea în top 60 WTA

În urmă acestui succes, Gabriela Ruse a urcat trei poziții în clasamentul WTA actualizat, până pe locul 63. Rămân, conform configurației actuale, doar 37 de puncte de recuperat pentru o revenire a Gabrielei Ruse în top 60 mondial.

În plus, pentru prima victorie semnată pe tabloul principal de simplu, a primit din partea organizatorilor un cec în valoare de €3,734.

În optimile de finală, Gabriela Ruse o va avea ca adversară pe jucătoarea mai bună din întâlnirea Alevtina Ibragimova (166 WTA) și Ku Yeon Woo (185 WTA).

Eva Lys

  • Eva lys lacoste 2
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