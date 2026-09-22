Calificată alături de Maya Joint în sferturile de finală ale probei de dublu a turneului WTA 250 de la Seul, Gabriela Ruse (66 WTA) a început bine și campania în întrecerea individuală.

În fața germancei Eva Lys, jucătoare clasată pe locul 100 în clasamentul mondial, sportiva din București a cedat doar trei game-uri în cele 68 de minute ale jocului.

Gabriela Ruse nu a irosit timp pe teren: victorie convingătoare, în puțin peste o oră

6-1, 6-2 a fost scorul prin care Gabriela Ruse a arătat că își merită statutul de favorită numărul patru la câștigarea trofeului pus la bătaie în capitala Coreei de Sud.

În manșa întâi, Ruse a reușit un dublu break, desprinzându-se la 4-0 după doar câteva minute, iar, la prima oportunitate procurată de a închide setul, a avut calmul necesar pentru a o fructifica.

Ruse, șase break-uri semnate contra germancei Lys

Au urmat trei break-uri semnate de Ruse pe serviciul lui Lys și în setul secund, în care jucătoarea din țara noastră a început setul cu un alt dublu break, distanțându-se la 3-0.

Ezitările nu au fost numeroase, Gabriela Ruse reușind să închidă soarta confruntării la a doua minge de meci obținută.