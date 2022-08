Unde a ajuns atacantul "păcălit de Mihai Stoica", după ce a rupt plasele în Turcia

Atacantul nigerian a marcat 15 goluri și a oferit 11 pase decisive în cele 36 de meciuri jucate în sezonul trecut, iar în vară și-a încheiat contractul cu Trabzonspor.

Tony Nwakaeme semnează cu Galatasaray

În acest sezon, Tony va juca la Galatasaray. Publicația turcă Sporx, care citează Haberturk, scrie că nigerianul s-a înțeles cu formația din Istanbul și a semnat un contract valabil pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pe încă unul.

????Galatasaray, Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. [????Habertürk] pic.twitter.com/xZ64ivLmZ8 — Sporx (@sporx) August 21, 2022

Tony Nwakaeme a fost dorit în trecut și de FCSB, în perioada în care evolua pentru U Cluj. Totuși, transferul la formația bucureșteană a picat, atacantul dezvăluind într-un interviu că s-a simțit păcălit de Mihai Stoica în momentul în care i s-a cerut să dea anumite teste medicale.

"M-am întâlnit cu MM Stoica. Mi-a zis să dau teste medicale, am zis că dau teste fără nici un fel de probleme. Apoi am simțit că vrea să mă păcălească. Mi-a spus că am probleme la picior, că sunt slăbit din punct de vedere fizic, dar cu toate astea mi-a oferit un contract. Punea problema în felul următor: tu ai probleme, dar uite, noi chiar și așa te vrem la echipă.

Era ca și cum mi-ar fi făcut ei un favor mie. Mi-au dat un contract undeva pe la 5.000 de euro. Am zis că nu rămân. Nu mi-a plăcut, în primul rând, cum au pus problema.

Aveam de gând să semnez cu ei pentru că e o echipă importantă în România și Europa de Est, îmi doream să joc și în Liga Campionilor, dar am simțit că nu mă respectă. Am o carieră, avem o meserie și muncim inclusiv pentru bani. Ce fotbalist nu se gândește la traiul său?", spunea Nwakaeme, pentru actualdecluj.ro.

Nigerianul a sosit în fotbalul românesc în anul 2010, când U Cluj l-a transferat de la formația daneză Vejle și l-a împrumutat pentru jumătate de sezon la Arieșul Turda. Ulterior, s-a întors la Șepcile Roșii și a mai jucat în România pentru Petrolul.

În 2013, Tony s-a transferat în Israel, la Hapoel Raanana, iar după doi ani a făcut pasul la Hapoel Beer Sheva. În ultimele patru sezoane, atacantul a evoluat pentru Trabzonspor, formație pentru care a marcat 47 de goluri și a oferit 40 de pase decisive în 145 de meciuri.