Demiterea lui Contra, EXCLUSA de un fost oficial al clubului: "E obligatia lui sa mearga pana la capat! Trebuie sa mearga inainte"

Dinamo a pierdut in fata lui Sepsi cu 0-2, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1.

Echipa din Stefan cel Mare se afla la a patra infrangere consecutiva, dar Florin Prunea il sustine in continuare pe Contra. Fostul oficial de la club considera ca "Gurita" este obligat sa isi duca angajamentul pana la capat. Dinamo are ca obiectiv calificarea in playoff.

Cred ca Cosmin trebuie sa continue. E obligatia lui sa mearga pana la capat. Nu cred ca se pune problema de retrogradare. Pana la capat inseamna sa gaseasca solutii.

Campionatul este lung. E clar ca ei trebuie sa stranga randurile. Obiectivul nu poate sa fie titlul, va fi intrarea in play-off. Din moment ce platesc salariile astea, sunt salarii petnru titlu. Cosmin trebuie sa stranga randurile, sa aiba discutii cu jucatorii si sa mearga mai departe", a spus Prunea pentru DigiSport.

Dinamo se afla pe locul 14 in clasament, avand 5 puncte dupa 8 meciuri.