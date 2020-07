Cea mai FRUMOASA, dar si cea mai TRISTA zi pentru Leo Messi. Mesajul primit de la sotia Antonella inainte de pasul gresit al Barcelonei

FC Barcelona s-a indepartat de titlul de campioana in La Liga intr-o zi cu totul speciala pentru starul argentinian.

O victorie in derby-ul cu Atletico Madrid ar fi fost ideala pentru Messi, care si-ar fi facut astfel un cadou cu ocazia implinirii a 3 ani de la nunta cu Antonella Roccuzzo. Meciul de pe Camp Nou s-a incheiat insa cu o remiza (2-2) care inclina balanta in lupta pentru titlu in favoarea rivalilor de la Real Madrid.

Cu cateva ore inainte de meci, Antonella a postat pe Instagram imagini nemaivazute de la nunta celor doi, petrecuta la 30 iunie 2017, in orasul natal al ambilor, Rosario (Argentina). Printre alte instantanee emotionante pe fondul unei melodii de dragoste, se poate vedea cum Leo a intampinat ceva dificultati la traditionalul schimb de verighete.

"Aniversare fericita, dragostea mea. Te iubesc", a fost mesajul pe care l-a alaturat Atonella si pe care Leo l-a vazut, cel mai probabil, abia dupa egalul cu Atletico care a adancit tristetea in tabara Barcelonei.