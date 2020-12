Ultrasii s-au dus dupa jucatorii de la FCSB in cantonament! SHOW inaintea derby-ului cu CFR! Ce s-a intamplat cand autocarul cu jucatorii a ajuns la poarta

CFR - FCSB e meciul finalului de saptamana in Liga 1!

Stelistii trec prin cel mai bun moment din ultimii ani. Sunt lideri in Liga 1 si vor sa-si intareasca pozitia cu o victorie pe terenul echipei care i-a luat titlul in ultimii 3 ani.



Ultrasii FCSB nu vor putea merge la Cluj din cauza restrictiilor impuse de pandemie. Au vrut sa le arate jucatorilor ca ii sustin la plecarea spre Ardeal. Mai mult de 100 de suporteri i-au asteptat pe ros-albastri in fata cantonamentului din Berceni. Jucatorii au avut o surpriza cand autocarul a pornit spre aeroport!