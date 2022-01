Ultimul transfer de la Rapid spune de ce a ales să joace în România: ”M-a atras țara!”

Fundașul dreapta se va lupta cu Răzvan Onea pentru postul de titular al flancului drept din defensivă. Acesta a fost prezentat de Rapid drept un adevărat superstar, venind în România după ce a mai trecut pe la echipe precum Tigre sau Estudiantes.

Noul transfer de la Rapid a vorbit despre alegerea de a veni în România, spunând că a fost atras de țara noastră, asta deși nu știa foarte multe despre ea.

"Sunt foarte fericit. Mi-am dorit mult să ajung aici, iar când am aflat de această oportunitate n-am stat pe gânduri, voiam să ajung cât mai repede

Mi-am cunoscut colegii și se vede că este un grup foarte bun, care își dorește să facă lucruri mari. Știam de Rapid că este o echipă care a promovat, că are trei titluri de campioană, că acum este la egalitate de puncte cu echipa de pe locul cinci și că joacă un fotbal foarte bun.

Am ales Rapid pentru că m-a atras țara, chiar dacă nu știam foarte multe despre ea. Nu am jucat niciodată în Europa, este prima mea experiență. Am primit multe referințe bune despre echipă, despre jucători și despre staff-ul tehnic. Nu am stat pe gânduri și am semnat.

Mă consider un jucător curajos, care își dă sufletul pentru echipă și care mereu își asumă inițiativa, indiferent de poziția pe care joacă. Mă simt cel mai bine ca fundaș dreapta, dar am jucat pe toate cele patru poziții din apărare, iar în câteva ocazii am jucat și mijlocaș dreapta.

La Velez, am jucat cu Mauro Zarate, cu Lucas Pratto, Nicolas Dominguez, care joacă acum la Bologna. Mi s-a povestit despre fanii Rapidului și asta m-a încântat, pentru că în Argentina eram obișnuit să joc cu foarte mulți oameni în tribune și cu multă presiune. Acolo, presiunea e foarte mare, oamenii îți cer tot timpul rezultate. Când mi-au povestit despre suporterii Rapidului, a fost un plus.

Vreau să le transmit fanilor să aibă încredere în mine, pentru că voi da 100% la fiecare meci. Îmi voi asuma totul, indiferent de poziția pe care voi juca și sunt sigur că vom avea un sezon bun", a spus Matias Perez Acuna, într-un interviu pentru Rapid TV.

Fotbalistul de 27 de ani a jucat 108 meciuri în toată caiera, cele mai multe pentru Atletico Velez Sarsfield, 38, marcând un gol. Acesta poate evolua pe mai multe poziții: fundaș central, închizător, mijlocaș dreapta sau chiar extremă, dar poziția de bază este fundaș dreapta.