Emil Săndoi, strigăt de disperare față de greșelile arbitrilor: ”Ne pot priva locul de Liga 1!”

Echipa antrenată de Emil Săndoi a fost ”victima favorită” a arbitrilor în acest sezon, iar poziția din clasament este în directă concordanță cu maniera în care aceștia au fost ”analizați” de centrali, în anumite meciuri.

Emil Săndoi, antrenorul echipei, își strigă disperarea, din Antalya. În pregătirea noului an din Liga 1, acesta speră ca echipa lui să nu mai aibă probleme cu arbitrii, astfel încât rezultatele de pe teren să fie de fiecare dată corecte.

”Suntem pe locul 11, e adevărat că nu la vreo diferență mare, însă fără să mai lezez pe cineva, ar fi trebuit să avem vreo 5-6 puncte mai mult! Așa am calculat și eu. Nu e un obiectiv al nostru play-off-ul.

Pe noi ne interesează să ne salvăm de la retrogradare. Orice echipă vrea cât mai multe puncte. Uitați-vă la anul trecut! Am fost pe locuri de play-off, până în ultima etapă, apoi iar am fost dezavantajați. Poate am fi prins noi play-off-ul! M-au îngrijorat acele greșeli care s-au înlănțuit contra noastră. Toate statisticile sunt împotriva noastră, o spun cei care fac analize și sunt îndreptățiți să le facă.

Au fost greșeli impardonabile! Am și spus-o la momentele respective. Se vedea cu ochiul liber al nespecialistului. Am fost foarte îngrijorat la un moment dat. Sper să fi fost niște greșeli neintenționate. Nu cred că are cineva ceva contra noastră. Nu văd ce! Va fi important ce va fi de acum. OK, s-a greșit, dar să nu se mai greșească măcar de acum! Orice punct, orice gol e foarte important în lupta pentru evitarea retrogradării.

Păi, alte echipe vorbesc că le privează de intrarea în play-off. Noi nu punem așa problema. Pe noi ne poate priva de locul în Liga 1. Și nu e numai cazul nostru, ci și al altor formații. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea ca ierarhia să fie făcută numai de execuții, de disciplină, de greșelile pe care le fac jucătorii sau antrenorii, nu de alte persoane”, a spus Emil Săndoi, la GSP.