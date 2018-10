Ultimul interviu cu Ilie Balaci: "Am avut tot ce mi-am dorit. De la 18 ani am fumat doua pachete pe zi si mi-a placut mereu sa am bani in buzunar!"

Ilie Balaci s-a stins din viata azi, la varsta de 62 de ani.

Ilie Balaci s-a stins din viata astazi, la varsta de 62 de ani, in urma unui atac cerebral.

Jucator reprezentativ pentru Craiova Maxima, Ilie Balaci a avut mereu imaginea omului nonconformist, innebunit dupa fotbal, dar atent si cu viicile lui.

Intr-un interviu recent in Gazeta Sporturilor, ultimul pe care l-a acordat, Ilie Balaci a dezvaluit faptul ca a fumat doua pachete de tigari pe zi, inca de la 18 ani.

"Cu viata mea fac ce vreau. Antrenorii puteau sa ma intrebe de ce joc prost. Dar ce beau, ce fumez, de ce... Asta ma intereseaza doar pe mine. Singurul care ar trebui sa isi puna intrebarea 'Ba, de ce fumezi?' sunt eu. Ca face rau la sanatate, si mai costa si o gramada de bani..."

"Nu mi-au placut niciodata jocurile de noroc, pentru ca mie mi-a placut mereu sa am bani in buzunar. Daca as fi intrat in cazinouri, cu siguranta buzunarele s-ar fi golit."

"In comunism am avut tot ce mi-am dorit, mai putin masina straina" - Ilie Balaci

MINUNEA BLONDA - UN FENOMEN PENTRU FOTBALUL ROMANESC



Supranumit "Minunea blonda", Balaci este unul dintre cei mai mari jucatori romani de fotbal. Cariera sa de fotbalist se leaga de marile succese obtinute de Universitatea Craiova la inceputul anilor '80.

A inceput sa joace fotbal la 9 ani, in 1965, cand a fost legitimat la "piticii" Universitatii Craiova, potrivit Enciclopediei Educatiei Fizice si Sportului din Romania - 2002.

A debutat in prima divizie la 17 ani (12 august 1973, meciul Jiul Petrosani - Universitatea 1-1), iar o jumatate de an mai tarziu, in reprezentativa Romaniei, in meciul contra echipei Frantei, la Paris (23 martie 1974, Franta - Romania 1-0). A fost cel mai tanar debutant in echipa nationala la varsta junioratului din istoria fotbalului romanesc (17 ani si 6 luni).

Ca jucator, a evoluat la Universitatea Craiova (1973-1985), FC Olt Scornicesti (1985-1986) si Dinamo Bucuresti (1986-1988). A disputat in Divizia A 347 de partide si a marcat 84 de goluri. A adunat 69 de selectii in echipa nationala, marcand opt goluri. A fost desemnat de doua ori fotbalistul nr. 1 din campionatul Romaniei (1981 si 1982).

Cu toate ca la 27 de ani, pe vremea cand era cel mai bun fotbalist al Romaniei si liderul "Craiovei Maxima", s-a accidentat, a continuat sa joace pana la varsta de 31 de ani. Din pacate, a avut un final prematur de cariera, din cauza deselor accidentari. Cea mai grava dintre ele, care practic a pus punct carierei de fotbalist a lui Balaci, s-a produs intr-un meci de campionat, jucat la Baia Mare, la 21 februarie 1984. Accidentat fiind, nu a fost prezent la turneul final al Campionatului European din Franta din 1984, desi aportul sau la calificarea nationalei la CE a fost considerabil. La 32 de ani s-a retras ca jucator de pe gazon si o vreme a oscilat intre profesia de antrenor la copii si juniori si cea de reporter sportiv.

Dedicandu-se antrenoratului, a pregatit echipele de fotbal Dinamo (tineret), Pandurii Tg. Jiu, Drobeta Tr. Severin si Universitatea Craiova. In anul 1991 a parasit Romania pentru a antrena echipe de fotbal din Asia si Africa, cu care a castigat peste 20 de trofee si a fost supranumit "Printul desertului": Tunisia (Club Africain, 1990-1992), Maroc (Olympique Casablanca, 1992-1994), Emiratele Arabe Unite (Al-Shabab, 1994-1996; Al-Ain, 1998-2000; Al-Ahli, 2003-2004, Al-Nahda, 2013), Arabia Saudita (Al-Nasr, 1996-1997; Al-Hilal, 1997-1998 si 2002-2003), Qatar (Al-Sadd, 2001-2002) si Kuweit (Al-Kazma, 2009-2010). Pe 4 mai 2016, Ilie Balaci a semnat un contract cu Al-Hilal Omdurman, ocupanta locului 1 in campionatul din Sudan (Africa).

Din palmaresul sau de jucator, amintim trei titluri de campion national cu Universitatea Craiova (1973-1974, 1979-1980 si 1980-1981), semifinalist al Cupei UEFA cu Universitatea Craiova (1982-1983). Ca antrenor, a obtinut Cupa Campionilor Africii, Cupa si campionatul Tunisiei cu Club Africain Tunis (1991-1992); campionatul, Cupa Marocului (de doua ori), Cupa Cupelor Tarilor Arabe (de doua ori) cu Olympique Casablanca (1992-1994); campionatul si Supercupa Emiratelor Arabe Unite cu Al-Shabab din Dubai (1994-1996); Cupa Campionilor Golfului cu Al-Nasr din Arabia Saudita (1996-1997), Cupa Cupelor tarilor arabe, in 2000, cu Al Ain (Emiratele Arabe Unite), Supercupa Asiei cu Al-Ain (Emiratele Arabe Unite, 1999-2000), Cupa Cupelor tarilor arabe, in 2000, cu Al-Sadd (Qatar).

In perioada 2007-2009, Ilie Balaci a ocupat functia de manager general al clubului de fotbal Universitatea Craiova. Clubul a fost dezafiliat provizoriu in urma votului din Comitetul Executiv al FRF in vara anului 2011. Curtea de Apel Bucuresti a admis in luna noiembrie 2012 cererea de suspendare a Hotararii Adunarii Generale a Federatiei Romane de Fotbal. Ulterior, Universitatea Craiova a fost repusa in drepturi. La 25 martie 2013, Ilie Balaci a fost numit, din nou, in functia de manager general al Universitatii Craiova.