Ultimele detalii despre starea lui Kelic dupa ce a fost DISTRUS de Alibec: "Asta pot sa va spun in momentul de fata"

Renato Kelic a fost faultat groaznic de Denis Alibec in confruntarea Astra - Craiova.

Denis Alibec a fost in centrul atentiei inca din primele secunde ale meciului cu Craiova.

Alibec a ridicat piciorul periculos si l-a lovit rau pe Renato Kelic. Croatul a avut nevoie de minute bune de ingrijiri, insa a tinut neaparat sa continue meciul. Kelic a revenit pe teren cu nasul si buza bandajate, vizibil incomodat.

In ciuda efortului pe care l-a depus, Kelic n-a mai rezistat decat pana in minutul 34, cand portughezul Thiago i-a luat locul.

Marcel Popescu, presedintele Craiovei, a oferit cele mai noi detalii despre starea jucatorului.

"In momentul de fata pot sa va spun ca e OK, e bine. Ne-am speriat, dar nu e fractura de piramida nazala cum am crezut prima data", a spus Marcel Popescu, presedintele de la Craiova, in direct la PRO X.