ULTIMA ORA | Sumudica nu poate pleca din Romania si rateaza meciul pe care Gaziantep il joaca in campionat

Antrenorul nu va fi prezent pe banca celor de la Gaziantep.

Marius Sumudica a revenit in Romania inaintea Craciunului pentru a petrece timp cu familia, iar ceea ce parea o simpla raceala, i-a dat toate planurile peste cap.

Imediat dupa victoria cu Kasimpasa, antrenorul roman s-a simtit rau si a mers la un spital din Istanbul, unde a fost diagnosticat cu bronsita. Intors in tara, starea acestuia s-a inrautatit, asa ca a mers de urgenta la spital, iar medicii i-au spus ca are pneumonie si i-au interiz ferm sa calatoreasca cu avionul.

Se pare ca un virus a lovit toata echipa Gaziantepului, 8 jucatori ajungand si ei la spital.

Sumudica si-a cumparat biletele de avion pentru a fi prezent in Turcia la meciul de campionat cu Yeni Malatyaspor, dar va mai ramane cateva zile in Romania.

Trebuia sa fiu acolo. Nu conteaza ca am pierdut biletele, imi pare rau ca nu sunt la echipa, dar sper ca baietii sa incheie bine aceasta prima jumatate a sezonului. M-a văzut vineri doamna doctor Badulescu, un reputat pneumolog care tine cu Rapid, si mi-a interzis categoric sa zbor.

Am vrut sa plec cu masina, dar n-as fi facut decat sa-mi inrautatesc sanatatea. Doamna doctor mi-a schimbat tratamentul si ma simt mai bine. Cel putin asa mi se pare mie. 7 zile trebuie sa iau noul antibiotic prescris, plus celelalte medicamente si sper să scap", a declarat Sumudica pentru DigiSport.

"Sumi" spune, de asemenea, ca este in contact direct cu staff-ul tehnic si ca spera intr-o victorie la final de an. Gaziantep are 23 de puncte si se afla pe pozitia a 10-a in SuperLig.