ULTIMA ORA | Renunta Neagoe la postul de antrenor? Scene halucinante la Saftica: suporterii au intrat in sala si au anulat conferinta! VIDEO

Dupa incidentele provocate noaptea trecuta la hotelul lui Ionut Negoita, suporterii dinamovisti au mers astazi si la Saftica, si au intrat peste Neagoe in sala de conferinte.

UPDATE 16:10 Bogdan Balanescu, presedintele clubului Dinamo: "Neagoe ramane!"

UPDATE 15:40 Suporterii dinamovisti parasesc baza de la Saftica.

Sunt zvonuri ca Eugen Neagoe ar vrea sa renunte la post, dupa ce a vazut vehementa cu care suporterii il cer inapoi pe Mircea Rednic, insa deocamdata nu a aparut nicio declaratie in acest sens.

La discutiile cu suporterii nu a participat si Eugen Neagoe, ci doar Balanescu si Danciulescu.

UPDATE 15:15 Suporterii care au patruns in baza de la Saftica discuta acum cu Bogdan Balanescu, presedintele clubului. La porti mai sunt alti 20 de suporteri. Jandarmii nu ii mai lasa sa intre.

Suporterii il cer pe Mircea Rednic inapoi la Dinamo.

UPDATE 14:50 Balanescu si Danciulescu, oficialii clubului Dinamo, i-au anuntat pe jurnalisti ca se anuleaza conferinta de presa. Nimeni nu intelege cum de suporterii au putut patrunde nestingheriti in sala de conferinta. Fortele de ordine au mers abia acum in sala pentru a-i evacua pe suporteri.

Aproximativ 30 de suporteri dinamovisti au mers astazi la Saftica si au intrat in sala de conferinte, unde ar fi trebuit sa aiba loc prezentarea lui Eugen Neagoe.

Culmea, la conferinta de presa a ramas pe afara tocmai presa, pentru ca suporterii au ocupat sala.

E multa confuzie in acest moment in complexul de la Saftica, nimeni nu intelege cum de suporterii au fost lasati sa intre in sala de conferinta.

