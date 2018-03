ULTIMA ORA! Primele imagini cu stadionul de 60 de milioane de euro al Stelei! Cum va arata Giulestiul si ce probleme MAJORE sunt la Dinamo

Autoritatile au anuntat azi planul pentru Euro 2020!

In Ghencea se va construi o arena complet noua, in valoare de peste 60 de milioane de euro. Noul Stadion Steaua va avea 30 000 de locuri si va fi gata in martie 2020. La fel se va intampla si cu Arcul de Triumf, arena care va fi reconstruita partial si va ajunge la o capacitate de 8000 de locuri. Giulestiul nu se darama nici el integral. Va avea 14 000 de locuri. Mai lipsesc cateva avize inaintea inceperii lucrarilor, anunta Compania Nationala de Investitii.

Cele mai mari probleme sunt in continuare la Stadionul Dinamo. Arena ar urma sa fie ridicata pe locul Velodromului din parcul Dinamo, dar problemele juridice impiedica demararea lucrarilor. Noul Dinamo nu va fi finalizat la timp pentru Euro 2020, au mai anuntat reprezentantii CNI.

In calitate de consilier onorific al premierului Romaniei, Gica Popescu va coordona campania pentru Euro 2020.