Edi Iordanescu a dezvaluit care este cadoul preferat al tatalui sau! Ce s-a intamplat cu a 70-a aniversare a lui Anghel Iordanescu

Anghel Iordanescu implineste astazi 70 de ani.

Unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a oferit Romania vreodata, Anghel Iordanescu, a implinit astazi 70 de ani. Edi Iordanescu a dezvaluit ca pentru tatal sau cel mai important cadou este sa aiba familia aproape, lucru de care, din pacate, nu a avut parte in acest an din cauza pandemiei de Covid-19.

Antrenorul lui Gaz Metan spune ca petrecerea a fost amanata momentan, insa cu siguranta se vor strange cu totii si ii vor oferi lui Anghel Iordanescu cadoul pe care il doreste:

"Implineste o varsta frumoasa si cel mai mult conteaza ca este sanatos.

Cel mai frumos cadou pentru el e sa aiba familia aproape. Decat sa incalcam regulile care sunt atunci am amanat petrecerea pentru o data ulterioara, ca sa fim toata familia alaturi de el.

Cand eram si eu mai tanar nu prea avem prea multe momente impreuna, pentru ca era prin cantonamente cum sunt si eu acum. Era de multe ori in plina competitie si au fost multe momente in care nu beneficiam nici de ajutorul tehnologiei de care beneficiem azi. Atunci era doar un telefon si mult dor.

Cand unul dintre parinti se sarbatoreste e un moment care aduna familia si asta cred ca e cel mai important sentiment, ca suntem impreuna. Sunt mandru de toate realizarile lui si ca parinte pentru tot ce a facut pentru familia lui.

Bineinteles si in plan profesional pentru ca a produs rezultate unice, performante la care a participat atat ca fotbalist cat si ca antrenor. Iordanescu este numele de care se leaga cea mai mare performanta la nivel de club si la nivel de nationala. Sigur nu a fost singurul care a realizat aceste lucruri, dar eu ma mandresc cu rezultatele tatalui meu", a spus Edi Iordanescu la Digi Sport.

Echipele din Liga 1 pot relua antrenamentele

Presedintele Klauss Iohannis a anuntat astazi ca starea de urgenta nu va fi prelungita, iar antrenamentele echipelor sportive profesioniste vor putea fi reluate. Edi Iordanescu s-a declarat incantat de aceasta decizie, insa atrage atentia la masurile care vor trebui respectate in continuare:

"Toti implicati in fenomen cred ca sunt in asentiment cu aceasta idee, ne dorim sa revenim la treaba. Suntem obisnuiti sa fim mereu implicati in activitati specifice si momentul asta neplacut ne apasa foarte tare. Raman la parerea ca sanatatea e cea mai importanta. Cred ca putem sa gasim mijloace prin care incet incet sa testam terenul si sa ne pregatim odata cu mijlocul lunii, dar trebuie sa fim foarte atenti pentru ca orice eveniment neplacut ar putea duce o schimbare totala a directiei in ceea ce priveste reluarea competitiei.

Este nevoie sa incepem pregatirea cum trebuie ca apoi sa putem sa dam un produs de calitate.

Minimul de pregatire pentru jucatori ar fi de trei saptamani, pentru ca mintea jucatorului nu mai este antrenata la activitatea zilnic pe care o avea inainte, sa aiba grija la ce mananca, ce consuma. Ei sunt intr-o perioada cu care nu au mai fost obisnuiti. E nevoie de readaptare, de reintegrare si dupa avem nevoie de putin timp sa ridicam parametri.", a mai spus Edi Iordanescu.