"Antrenorul se transforma, de fapt, in impresar!" Oficialii celor de la Astra il pun la punct pe Sumudica! Ce se intampla cu transferul lui Alibec la Gaziantep

Astra Giurgiu a lamurit situatia lui Denis Alibec.

Marius Sumudica a declarat ca Gaziantep a facut o oferta de 600.000-700.000 de euro pentru Alibec pentru a-l imprumuta, dar giurgiuvenii au cerut trei milioane pentru a-l transfera definitiv. Oficalii Astrei au emis un comunicat de presa pe site-ul oficial al clubului prin care vor sa lamureasca sitatuia lui Alibec.

Referitor la declaratiile clubului Gaziantep-Marius Sumudica, cu privire la transferul lui Denis Alibec in Turcia, clubul Astra doreste sa faca urmatoarele precizari:

"Singura hartie oficiala primita de clubul nostru privind transferul lui Alibec a fost una in care Gaziantep solicita imprumutul jucatorului! Pur si simplu, fara sume de bani, fara clauze financiare, etc. De aici si pana la sumele vehiculate public de Marius Sumudica este cale lunga si cu atat mai surprinzator este faptul ca antrenorul se transforma, de fapt, in impresar! Consideram subiectul transferului lui Denis Alibec "fortat" catre o abordare neprincipala, de influentare a jucatorului si a opiniei publice intr-o directe gresita, departe de adevar", se arata in comunicatul oficial al clubului.

Sumudica: "E un jucator extraordinar"



Marius Sumudica le-a transmis sefilor lui Gaziantep ca Alibec e un jucator extraordinar si sa inainteze o oferte pentru a-l lua.

"Le-am tot spus turcilor ca e un jucator extraordinar. Ei s-au uitat la cifre, asta l-a dezavantajat pe Denis. Am vrut sa intrăm in discutie pentru un imprumut cu drept de cumparare. Suma era in jur de 6-700.000 de euro, dar ni s-a trimis inapoi o contra oferta in care au spus ca sunt neinteresati de imprumutul lui Alibec si ca isi doresc 3 milioane de euro. Asta nu putem sa onoram in momentul de fata", a declarat Marius umudică la Telekom Sport.