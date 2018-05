ULTIMA ORA | Exclus din lot, Alibec a primit deja o oferta! Anuntul facut de Gigi Becali: "Cred ca mai poate fi un jucator bun, dar nu la Steaua!" Suma de transfer

Gigi Becali a anuntat ca Denis Alibec este exclus din lot pentru meciurile cu Craiova si Astra, ultimele din acest sezon.

Gigi Becali este aproape de a-l vinde pe atacantul in varsta de 27 de ani. Becali a cerut 2 milioane de euro in schimbul lui Alibec, plus 30% dintr-un viitor transfer.

"A venit un impresar si m-a intrebat cat vreau pe el pentru ca il vrea o echipa din Franta. Am zis ca vreau cat am dat pe el, 2 milioane de euro si 30% dintr-un viitor transfer. Eu mai cred ca poate fi un fotbalist bun, dar nu la Steaua. Aici nu va mai juca. Este exclus din lot", a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.

In ultima perioada, Bordeaux si Montpellier sunt echipele din Franta care s-au interesat de Alibec. Alibec a prins un sezon foarte slab: un singur gol in 20 de meciuri sunt coordonatele lui Alibec la FCSB in actuala stagiune.