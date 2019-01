Lovitura data de Sumudica in Arabia Saudita! A primit un jucator cotat in trecut la 15 milioane de euro

Al Shabab l-a transferat pe marocanul Mbark Boussoufa, fost jucator la Anderlecht, Anji sau Lokomotiv Moscova. Lokomotiv a platit 15 milioane de euro pentru mijlocasul ajuns intre timp la 34 de ani, in 2013.

Ultima echipa a lui Boussoufa a fost Al-Jazira, din 2016. La nationala Marocului, Boussoufa are 64 de selectii si 7 goluri si s-a aflat in lotul pentru Cupa Mondiala din 2018.

Al Shabab e pe locul 3 in clasamentul din Arabia Saudita, cu 4 puncte mai putine decat Al Nassr si 7 mai putine decat liderul Al Hilal.

???? #AlShabab has officially signed with the #Moroccan National Team's captain Mbark #Biussoufa until the end of this season. pic.twitter.com/5YlupqRq5C