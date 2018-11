U CRAIOVA - SEPSI OSK 0-0 ACUM LIVE | Oltenii pot trece peste FCSB in clasament, oaspetii pot ajunge pe loc de play-off! ECHIPELE DE START

Comentam impreuna toate fazele partidei Universitatea Craiova - Sepsi OSK pe www.sport.ro, m.sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

U CRAIOVA - SEPSI OSK

Primul meci al etapei a 15-a are loc la Craiova - Universitatea este intr-o perioada foarte buna, doar CFR avand mai multe puncte in ultimele 5 etape! Cu un succes in aceasta seara, Craiova ar trece peste FCSB in clasament iar echipa lui Nicolae Dica are derby-ul cu Dinamo, duminica.

De partea cealalta, Sepsi are o singura victorie in ultimele 5 etape, in deplasare cu Viitorul. Sepsi este la 1 punct sub Astra, ultima echipa aflata pe locul de play-off.

Iata echipele de start:

Universitatea Craiova:

Pigliacelli - Martic, Donkor, Kelic, Briceag, Fedele, Mateiu, Barbut, Mitrita, Rocha, Cicaldau

SEPSI OSK:

Fejér - Moura, Rus, Jovanovic, Sato - Velev, Karnitski - Drãghici, Vasvari, Stefan - Tandia