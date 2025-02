Giuleștenii s-au deplasat la Cluj pentru confruntarea cu ”șepcile roșii” din etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ”U” s-a impus cu 2-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Marius Șumudică a răbufnit după eșecul de la Cluj! A făcut praf arbitrajul și a exclamat: ”Te crucești! PENALTY cât casa: nici nu vreau să mai vorbesc”

După meci, Marius Șumudică a avut o tiradă la adresa arbitrajului. A reliefat faptul că ar fi trebuit acordată o lovitură de la 11 metri în actul secund, când Cristi Manea ar fi fost faultat în careu, iar VAR-ul nici măcar nu a intervenit.

După ce și-a spus ”oful” cu privire la arbitraj, Șumudică a plecat de la microfon.

”Ați văzut meciul? Mie mi-e jenă de tot ce s-a întâmplat în această seară. Noi am venit să jucăm fotbal. Am avut ocazii de a marca. S-au dat șase minute de prelungire. Ascundeau mingile. Ok, înțeleg că trebuie să ții să câștigi, dar eu nu aș face așa ceva niciodată. Să alerg după mingii, să sărim după pancartele alea. Jenant.



Am vrut să mă duc la arbitru să-i spun dacă e omenesc. Eu nu înțeleg de ce s-a mai inventat VAR-ul ăsta. Pe cuvântul meu. Păi, data trecută, am văzut meciul cu Buzăul, i-a dat cu make-up pe față și a dat penalty. Păi, la noi, dacă vezi penalty-ul din seara asta te crucești! Am văzut în studiouri, au spus că e penalty la Manea! Păi îl calcă de la spate. E penalty cât casa. Nu se poate așa. Ok, închid ochii o dată, de două ori. Spuneți-mi și mie un meci când am fost și noi avantajați. Cu ce să venim? Cu ce să ne luptăm? Că nu avem cum. Încercăm să jucăm, să luptăm. Ok, poate domnul Cojocaru nu a văzut, nu vreau să-i reproșez, băi, dar la VAR?! Am văzut acum faza. Poate să vină și Crăciunescu, și Porumboiu, și Avram, șii Zota. Poate să vină. Nu au cum să-mi spună mie că nu e penalty ăsta. E clar! Ne batem joc. Nici nu vreau să mai vorbesc”, a răbufnit Marius Șumudică și, apoi, a plecat de la flash-interviu.