Tudor Chirilă intervine, după ce fratele său a fost ironizat la TV. Mesajul transmis după Academica - Dinamo

Victoria ilfovenilor a venit într-o săptămână foarte tensionată, în care conducerea clubului a insistat pentru demiterea antrenorului Ionuț Chirilă, iar pe banca Academicii de la Giurgiu a apărut John Ene.

Tudor Chirilă: "Deci Ionuț a fost demis acum două zile și Academica a înviat"

Artistul Tudor Chirilă (47 de ani) a sărit în apărarea fratelui său Ionuț (55 de ani), după ce a văzut o burtieră de la un post TV cu mesajul "A plecat Chirilă, a venit victoria!". Solistul de la Vama crede că antrenorului nu i se oferă meritele cuvenite pentru victoria de la Giurgiu contra lui Dinamo.

"Ca și cum munca de 2 luni a unui antrenor poate fi ștearsă cu buretele. Normal, când echipa câștigă e meritul jucătorilor, când pierde e vina antrenorului. Deci, Ionuț Chirilă a fost demis acum două zile și Academica a înviat:))

Mă rog, cine sunt eu să-mi dau cu părerea? În altă ordine de idei îmi pare rău pentru Dinamo, e echipa cu care am crescut, echipa pe care am văzut-o învingând Liverpool si Hamburger SportVerein. Fotbalul românesc e conectat la aparate", a scris Tudor Chirilă, pe Facebook.

Ionuț Chirilă: "Unii jucătorii mi-au dedicat victoria"

După meciul Academicii cu Dinamo, antrenorul și-a atribuit din meritele victoriei, punctând că era nevoie de răbdare pentru ca echipa să înceapă să acumuleze puncte în clasament. Mai mult, Chirilă a dezvăluit că au existat jucători care i-au dedicat victoria.

„Consider că faptul că mi s-a interzis să merg la antrenamente a fost un abuz. Îmi felicit jucătorii. Le-am transmis tuturor. Unii jucători mi-au dedicat victoria. Îl felicit pe John Ene. Am jucat de la egal la egal cu echipe puternice de play-off, Steaua (n.r. FCSB), CFR, Rapid. Am jucat foarte bine și cu Mediaș și am fi putut să câștigăm.

Dinamo face parte din aceeași categorie. Eu așteptam victoria asta fără doar și poate. A fost o săptămână groaznică. Au venit cu autocarul de la Cluj, 8 ore. Jucătorii s-au antrenat foarte puțin până la meciul de azi. Marți au avut o zi liberă. Miercuri mi s-a interzis să vin la antrenament și au făcut doar o refacere. A fost doar un antrenament joi", a spus Chirilă, la Digi Sport.