„Jucătorii mi-au dedicat victoria!” Chirilă, mândru de victoria cu Dinamo: „E în cel mai slab moment al existenței!” 

Ilfovenii au câștigat datorită golului înscris de Patriche în minutul 33 și au obținut astfel prima victorie din acest sezon. Ionuț Chirilă, tehnicianul Clinceniului din acte, care însă nu a putut conduce antrenamentul de joi al echipei, la ordinele conducerii, a vorbit despre victoria obținută.

Antrenorul și-a atribuit din meritele victoriei, punctând că era nevoie de răbdare pentru ca echipa să înceapă să acumuleze puncte în clasament. Mai mult, Chirilă a dezvăluit că au existat jucători care i-au dedicat victoria.

Ionuț Chirilă: „Jucătorii mi-au dedicat victoria!”

„Consider că faptul că mi s-a interzis să merg la antrenamente a fost un abuz. Îmi felicit jucătorii. Le-am transmis tuturor. Unii jucători mi-au dedicat victoria. Îl felicit pe John Ene. Am jucat de la egal la egal cu echipe puternice de play-off, Steaua (n.r. FCSB), CFR, Rapid. Am jucat foarte bine și cu Mediaș și am fi putut să câștigăm.

Dinamo face parte din aceeași categorie. Eu așteptam victoria asta fără doar și poate. A fost o săptămână groaznică. Au venit cu autocarul de la Cluj, 8 ore. Jucătorii s-au antrenat foarte puțin până la meciul de azi. Marți au avut o zi liberă. Miercuri mi s-a interzis să vin la antrenament și au făcut doar o refacere. A fost doar un antrenament joi.

Eu am spus că vor veni rezultatele, să avem puțină răbdare. Era normal să facă un meci bun, spre deosebire de meciul cu Rapid unde am avut ghinion, să se spargă gheața. Dinamo nu a avut consistență. Dinamo este din punct de vedere moral și al jocului în cel mai slab moment al existenței sale încă de la înființarea clubului. Dinamo este un nume, nu este o echipă care poate emite pretenții în momentul ăsta”, a declarat Ionuț Chirilă pentru Digi Sport.

Întrebat despre viitorul său pe banca tehnică a Academicii, antrenorul a vorbit despre situația sa, dezvăluind că cel puțin până pe 15 decembrie va rămâne antrenorul echipei: „Sunt antrenorul Academicii Clinceni. Am un document prin care pot să nu mă prezint până la data de 15 când vor urma niște renegocieri. Pot fi antrenor și după data de 15. Nu se pot întâmpla lucruri împotriva mea până atunci.

Știți cum e cu antrenorii. Când echipa câștigă, e meritul altora, când pierde echipa, e vina lui. Glumesc. E meritul jucătorilor și îl felicit pe Patriche care a făcut un meci bun la fel ca la Cluj”.