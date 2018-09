Transferul lui Grozav la Dinamo, in pericol? Anuntul facut de Claudiu Niculescu: "Asa am vrut eu!"

Caludiu Niculescu a vorbit despre venirea la Dinamo a lui Gicu Grozav.

La finalul primei sale partide din campionat pe banca lui Dinamo, incheiata la egalitate, 0-0 in fata celor de la Sepsi, Claudiu Niculescu a vorbit despre transferul lui Gicu Grozav.

Intrebat care este stadiul discutiilor, antrenorul dinamovistilor a explicat ca in aceste zile s-a concentrat asupra jocului echipei.

"Habar nu am în acest moment, pentru că nu am discutat în aceste zile absolut deloc, pentru că aşa am vrut eu, să mă concentrez asupra jocului. Vom vedea zilele următoare", a spus Claudiu Niculescu la Telekom Sport.

Gicu Grozav este liber de contract, iar oficiali ai clubului Dinamo au explicat ca acesta este tot mai aproape de a semna cu echipa din Stefan cel Mare.