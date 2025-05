Titlul câștigat de FCSB a avut ecouri și în afara țării. Versiunea sud-africană a publicației Goal scrie despre performanța reușită de Siyabonga Ngezana, care a ajuns la trei trofee cucerite cu formația bucureșteană în primele două sezoane la club.

Sud-africanii scriu despre revanșa luată de Siyabonga Ngezana



Sud-africanii amintesc despre perioada petrecută de Ngezana în țara natală, la Kaizer Chiefs, unde nu ar fi fost apreciat la adevărata sa valoare.



"Ngezana, mereu criticat pe parcursul celor șapte sezoane la Kaizer Chiefs, s-a transformat într-un jucător cheie pentru FCSB. Acum, fundașul Bafana Bafana este din nou campion al României", scrie Goal.



Sud-africanii anunță și ce urmează pentru jucătorul lui FCSB: "O prezență constantă în lotul Africii de Sud, Ngezana ar putea apărea la echipa națională la amicalele din iunie, dar și în preliminariile Cupei Mondiale și la Cupa Africii".



600.000 de euro a plătit FCSB în 2023 pentru a-l transfera pe Ngezana de la Kaizer Chiefs.

40 de meciuri a jucat Ngezana în acest sezon. Fundașul central a înscris un gol.

Ngezana a dezvăluit cum a ajuns în România



Într-un interviu acordat recent, Ngezana a dezvăluit că prima ofertă din Europa nu a fost de la FCSB, ci de la Sheriff Tiraspol. Cluburile nu s-au înțeles, iar pe fir au intrat bucureștenii.



"Am aflat că există o ofertă pentru mine când sezonul se apropia de final, dar nu era de la FCSB, ci de la Sheriff, echipă din Moldova. După ce s-a încheiat sezonul, mai aveam un an de contract cu Kaizer Chiefs. Am mers la conducere pentru a discuta și mi-au spus că vor să îmi prelungească înțelegerea.



Visul meu a fost să joc în Europa și le-am explicat celor din conducere cât de important ar fi pentru mine să plec. Le-am zis că nu e vorba de bani. Ei voiau să mă facă și căpitanul echipei pentru că eram de multă vreme acolo.



Transferul la Sheriff a picat pentru că nu s-au înțeles cluburile. Ei mă voiau împrumut cu opțiune de cumpărare. Kaizer Chiefs a refuzat, spunându-le că acceptă doar dacă mă transferă direct.



Apoi, FCSB căuta un fundaș, iar printr-o agenție m-au găsit. FCSB n-a pierdut vremea, mi-a verificat profilul și au făcut oferta", a spus Ngezana, la emisiunea The Betway Beat.