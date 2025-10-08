Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, marocanul a câștigat de-a lungul carierei sale, printre altele, Champions League, Supercupa UEFA și Campionatul Mondial al cluburilor cu Chelsea.



Ioan Varga l-a vrut la CFR, doar că transferul a picat după ce patronului de la Cluj nu i-ar fi convenit situația lui Ziyech, care a tot avut probleme cu accidentările.



The Sun l-a ironizat pe Hakim Ziyech după ce Varga a refuzat să-l transfere la CFR: ”Șomer refuzat de o echipă micuță din România”



Publicația britanică The Sun a scris despre mutarea lui Ziyech la CFR Cluj care a picat. Englezii au descris formația dirijată de Andrea Mandorlini drept ”o echipă micuță din România”, iar despre marocan au scris că a ajuns în cel mai slab punct al carierei sale.



”Șomerul câștigător de Liga Campionilor cu Chelsea, în vârstă de 32 de ani, a fost refuzat de micuța echipă din România, cariera lui atingând cel mai jos punct”, a titrat The Sun.



”Fosta vedetă a lui Chelsea, Hakim Ziyech, a atins cel mai jos punct al carierei după ce a fost refuzat de modesta echipă română CFR Cluj



Ambițioasa echipă din Cluj l-a transferat recent pe fostul fundaș al lui West Ham, Kurt Zouma, și pe cel care la un moment dat a fost cel mai scump transfer al lui Leicester, Islam Slimani.



Fostul fundaș al lui Manchester United și Arsenal, Mikael Silvestre, lucrează drept consilier la clubul care provine din orașul transilvănean Cluj-Napoca”, au mai scris englezii.



Ziyech a fost legitimat în cariera sa la Heerenven, Twente și Ajax în Olanda, la Chelsea în Premier League care se vede pe VOYO, la Galatasaray în Turcia și la Al Duhail în prima ligă din Qatar.

