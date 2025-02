La finalul partidei, internaționalul Alexandru Chipciu a criticat dur starea terenurilor din România, după un meci disputat pe un teren înghețat.



"A fost un meci greu. Terenul în partea a doua, în jumătatea noastră, era înghețat. Ne era frică să nu ne accidentăm. Am controlat în prima repriză când terenul era mai ok și ei au jucat alt sistem și am avut o posesie mai prelungită. În a doua repriză ei au venit în preasind. Una peste alta, un meci greu, pe un teren greu.



Îmi pare rău că nu sunt terenurile bune și cred că toată lumea are de suferit din cauza asta. Și oamenii care se uită la televizor și oamenii din tribune, dar asta este viața", a spus Alexandru Chipciu la finalul meciului.

Chipciu, încântat de cum arată "U"



Chipciu a lăudat personalitatea echipei sale și a menționat că jucătorii lui "U" au avut multe meciuri grele în care au demonstrat spirit de luptă.



"Am jucat multe meciuri grele și am arătat personalitate. Singura echipă care ne-a pus probleme a fost FCSB la Cluj, însă cu celelalte echipe ne-am luptat foarte bine. Champions League de România", a mai spus Chipciu.



Universitatea Cluj are o singură victorie în ultimele cinci deplasări (două egaluri, două eşecuri). De partea cealalt[, Oţelul a obţinut un singur punct în ultimele patru etape.