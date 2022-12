Tensiuni la CFR Cluj! Debeljuh anunță că nu va mai juca pentru campioană: „Nu-mi risc eu cariera! Să-mi plătească recuperarea”

Fotbalistul croat se află în perioada de recuperare, după ce a fost operat pentru o leziune a ligamentului încrucișat și a meniscului.

Deși a reînceput antrenamentele individuale, fotbalistul susține că nu este dispus să forțeze o revenire pe teren, deoarece se teme că accidentarea ar putea recidiva. În plus, doctorul i-a transmis că va trebui să mai stea 6-7 luni în afara terenului pentru a se recupera complet, adică exact până la finalul contractului cu CFR.

Debeljuh îi acuză pe oficialii de la CFR că nu i-au plătit recuperarea

„E foarte bună acum, am început să ies pe teren, să alerg, mă antrenez și cu mingea. Să joc încă nu pot, aș mai avea nevoie de două sau de trei luni ca să ajung în forma cea mai bună. După accidentare, medicul a estimat că o să pot juca din nou în șase sau în șapte luni.

Nu, nu am acceptat și nu am semnat niciun contract cu CFR. Înțelegerea noastră va intra în ultimele șase luni în ianuarie. Chiar nu știu dacă voi continua la Cluj, eu observ că nici clubul nu vrea să continue cu mine.

Nici nu vorbesc cu conducerea, mai discut uneori cu antrenorul, cu el am o relație bună. Cu conducerea nu am nici o relație. Încă aștept să-mi plătească recuperarea pe care am achitat-o din banii mei. Am plătit bilete de avion, hotel, recuperarea propriu-zisă și nu mi-au înapoiat nici un cent. Să vedem ce se va mai întâmpla, dar la cum văd situația acum nu cred că voi mai juca vreodată pentru CFR.

Da, pentru că eu nu-mi risc cariera când sunt în ultimele șase luni din contract! Nici măcar nu mi-au propus un contract nou și nu au fost deloc alături de mine în perioada aceasta în care nu am putut juca. Dacă voi fi apt și pregătit sută la sută voi fi disponibil, da, dar o să mai dureze și nu sunt dispus să scurtez perioada pentru recuperare, e prea important să nu mă accidentez din nou. Să continuu la CFR e foarte greu de imaginat, pentru că sunt dezamăgit total de cum s-au purtat cu mine după cât de mult am făcut pentru acest club”, a spus Gabriel Debeljuh, potrivit gsp.ro.

20.000 de euro ar fi costat operația pe care Debeljuh a suferirt-o în Italie, cu tot cu recuperare, iar din partea CFR-ului a primit în jur de 16.000 de euro și ăia cu întârziere, potrivit informațiilor obținute de SPORT.RO .

În acest sezon, Gabriel Debeljuh a disputat zece meciuri în tricoul CFR-ului, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.