Lovin, cumpărat de Steaua în 2005, de la FCM Bacău, a ajuns cu formația patronată de Gigi Becali până în semifinalele Cupei UEFA din sezonul 2005/2006, iar un an mai târziu înfrunta în grupele Ligii Campionilor formații precum Real Madrid, Olympique Lyon sau Dinamo Kiev.

Surpriza trăită de Florin Lovin pe Santiago Bernabeu. Ce i-a spus David Beckham la finalul meciului

Fostul mijlocaș are o mulțime de tricouri de coleție strânse din perioada în care era fotbalist, iar unul dintre cele mai importante este cel al lui David Beckham, obținut după celebrul Real Madrid - Steaua 1-0, disputat pe 1 noiembrie 2006 și decis de autogolul lui Bănel Nicoliță.

Într-un interviu pentru PRO TV, Lovin a dezvăluit surpriza de care a avut parte la finalul meciului de pe Santiago Bernabeu: "Dacă mă întrebi, cel mai drag e cel cu Beckham. Plecam spre tunel să intrăm în vestiare și aud: 'Hey, Lovin, come and take it! Give me yours!' (n.r - Vino să-l iei! Dă-mi-l pe al tău')".

Lovin se mândrește și cu tricoul lui Lionel Messi: "Am fost coleg de cameră cu vărul lui, mamele lor erau surori", a mai povestit fostul mijlocaș.

Florin Lovin a fost coleg cu Emanuel Biancucchi, vărul mai mic al lui Leo Messi, la formația germană 1860 Munchen, în perioada 2009-2010.

Emanuel Biancucchi, mijlocaș ofensiv, acum în vârstă de 33 de ani, evoluează în prezent la formația Resende, din ligile inferioare ale Braziliei. De-a lungul carierei, el a mai jucat pentru formații precum Girona, Vasco da Gama sau Newell's.