Bucureștenii nu vor reuși nici în următorul sezon să ridice trofeul, crede Florin Lovin, fostul mijlocaș al echipei patronate de Gigi Becali, care a câștigat de două ori titlul cu Steaua și a făcut parte din generația care atingea o semifinală de Cupa UEFA.

Florin Lovin: "FCSB nu va reuși niciodată să mai câștige titlul"

Lovin spune că stilul lui Gigi Becali - implicarea la echipă, declarațiile pe care le face - și lipsa unei analize clare după un sezon ratat vor face ca FCSB să rateze titlul sezon după sezon.

"FCSB nu va reuși niciodată (n.r - să mai câștige titlul). Dacă luați filmările din arhivă și vedeți în ultimii șase ani ce se declară la început, ce se declară la mijlocul sezonului, ce se declară de Paște, că în fiecare an e chestia aia cu 'până de Paște, pe primul loc', mereu e la fel. Trebuie să te uiți în oglindă și să-ți faci o analiză să vezi unde greșești, iar la FCSB nu se întâmplă niciodată treaba asta. Ei cred că fac lucrurile bine și tocmai de asta nu au succes.

Eu zic că va mai trece încă un an, însă eu vreau să văd o echipă nouă care ia titlul. Am avut Viitorul în trecut, am avut Astra. Pentru mine, Craiova ar fi, au și suporteri, au investit mulți bani și ar fi o încununare la tot ce fac ei acolo. Mai pot apărea echipe gen UTA, Sepsi.



Nu știu Petrolul, probabil primul an le va fi mai greu. Și Rapidul cred, la ce bani s-au investit acolo. Rapid, având stadion, acționariat nou, fotbaliști buni, cred eu că se va bate la campionat", a spus Florin Lovin, pentru PRO TV.

Florin Lovin a jucat la Steaua în perioada 2005-2009, reușind să își treacă în palmares două titluri și două Supercupe ale României. Mijlocașul s-a retras în 2017, de la Astra, formație cu care a cucerit încă un campionat și încă o Supercupă.

Florin Lovin, un contestatar mai vechi al practicilor de la FCSB

În august 2021, când Dinu Todoran era antrenor, Florin Lovin vorbea despre aceleași probleme de la FCSB, comparând evenimentele de la clubul bucureștean cu cele dintr-un spectacol "cu păpuși Muppets".

"E o aberație ce se întâmplă la FCSB. Nu cred că mai găsim cuvinte în vocabular să descriem ce se întâmplă acolo. De la penibil la orice. Și argumentul cu banii e o prostie. S-a trecut peste orice limită, se fac lucrurile ca la un spectacol cu păpuși Muppets.

Legat de jucători, pentru mine un antrenor care face ce face și schimbă mereu repede distruge psihicul fotbaliștilor. Doar un antrenor m-a scos înainte de pauză. Șumudică, cu care am avut o relație foarte bună până atunci, dar după totul s-a stricat. Nu poți să nu fi afectat.

La FCSB e o discuție diferită fiindcă nu antrenorul face schimbările. Moralul jucătorilor nu mai poate fi bun, fiindcă ei știu că dacă intră prost în meci și dau 3 pase greșite sunt schimbați după 20 de minute", a spus Florin Lovin, la Ora Exactă în Sport.