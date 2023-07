Răzvan Oaidă, Iulian Cristea, Deian Sorescu, Joonas Tamm, Boban Nikolov, Sorin Șerban și Billel Omrani au fost dați afară de Gigi Becali de la FCSB.

La capitolul ”veniri” sunt, până acum doar trei jucători: Alex Băluță, Damjan Djokovic și Siyabonga Ngezana. Gigi Becali speră să câștige primul titlu după nouă ani și știe deja cu cine se va bate pentru titlu.

Patronul FCSB-ului exclude din start echipe precum Rapid sau CFR Cluj și crede că se va duela pentru titlu cu Universitatea Craiova și Farul Constanța.

Gigi Becali știe cu cine se bate la titlu

„Eu cred anul ăsta că e Craiova (n.r. principala candidată). Are un nucleu de jucători valoroși. Dar având în vedere că e Hagi acolo, ne batem cu Craiova și cu Hagi.

Nu cu Farul. Cu Craiova și cu Farul. De Rapid ce să-mi fie? Achiziții. Nu investiții. Așa fac și eu achiziții o său”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali face marele anunț: „Sută la sută o să jucăm pe Ghencea”

Latifundiarul din Pipera a spus că e sigur de faptul că FCSB va fi lăsată să evolueze în Ghencea, pe stadionul „Steaua”. Știind conflictele dintre clubul lui Becali și cei de la CSA Steaua, acest lucru ar părea imposibil, dar pare că se apropie acum momentul așteptat de fanii „roș-albaștrilor”.

„Băi, eu cred că vom juca acolo. De ce? Au tot făcut figuri, dar, ce am înțeles, eu nu am vorbit cu ăsta, cu Ciolacu, dar eu acum o să-i dau un telefon. Și ce am înțeles eu, că am și eu relații.

Ciolacu le-a dat ordin spunând 'i-am promis lui Becali că are obligația ca Steaua, așa a zis el, Steaua, să joace pe Ghencea!' Deci, sută la sută o să jucăm pe Ghencea. Cică lor le e frică de Talpan. Vă dați seama în ce țară trăim? Să-ți fie frică de Talpan? Cât e Ciolacu ministru, nu-mi fac griji. E om serios și se ține de cuvânt”, le-a comunicat Gigi Becali reprezentanților mass-media.