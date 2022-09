Surpriză! Florin Niță, lăsat acasă. Edi Iordănescu a convocat doi portari care nu au mai îmbrăcat până acum tricoul naționalei

Ionuț Radu (Cremonese), Horațiu Moldovan (Rapid București) și Ștefan Târnovanu (FCSB) au fost pentru prima dată convocați la națională de către Edi Iordănescu.

Ionuț Radu a mai fost selecționat, însă nu a îmbrăcat niciodată "tricolorul" într-un meci oficial. Fotbalistul lui Cremonese a fost pe bancă ultima dată în 2021, la calificările pentru mondial: 2-3 vs Armenia, 0-1 vs Germania și 3-2 vs Macedonia de Nord.

Cotat la 1.2 milioane de euro, Horațiu Moldovan a închis excelent poarta Rapidului în startul sezonului. Goalkeeper-ul a reușit să nu primească gol în cinci meciuri.

Ștefan Târnovanu, portarul FCSB-ului, a primit 13 goluri în această stagiune de campionat. În tururile preliminare pentru calificarea în Conference League, goalkeeper-ul a încasta șase, iar în grupele competiției, trei în două meciuri.

Lotul convocat de Edward Iordănescu

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).