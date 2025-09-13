Florin Gardoș: ”În perioada Steaua, Ilie Dumitrescu a fost cel mai ofensiv antrenor!”

Surprinzător, când a venit vorba despre perioada petrecută la Steaua (n.r. FCSB), Gardoș a mărturisit că Ilie Dumitrescu, cel care a rămas doar pentru puțin timp pe banca roș-albaștrilor, propunea cel mai ofensiv stil de joc.

Gardoș a dezvăluit că Ilie Dumitrescu încerca să imite într-o oarecare măsură stilul de joc al Barcelonei, însă fără a ține cont că nivelul jucătorilor din acea perioadă a lui FCSB nu erau de calibrul catalanilor.

”În perioada Steaua, Ilie Dumitrescu. A fost în perioada în care Barcelona era în mare vogă și el încerca să facă ceva în genul ăsta, sigur că noi nu eram Busquets... A venit cu niște idei pe care până atunci nu prea le auzisem.

Punea tot timpul fundașii laterali să stea la mijlocul terenului pe construcție, ceea ce era o noutate cumva. Problema era că noi nu aveam un Busquets, care să vină la primit și să lege foarte bine jocul. Ne zicea să avem răbdare, să pasăm mingea pe linia de fund dacă nu se creează spațiu, dar nu puteai în Ghencea.

Dacă o dădeai o dată așa și fundașul lateral o dădea înapoi la fundașul central începea tot stadionul să huiduie și la un moment dat renunțam la filosofia Barcelona”, a spus Florin Gardoș la PlayOnSport.

